Succes politic pentru Macovei

146480 – 29052018 – Europarlamentarul Monica Macovei a încheiat cu succes negocierile politice pe care le-a condus pentru stabilirea textului final al Regulamentului Agenției IT a Uniunii Europene, eu-LISA. Migrația ilegală, terorismul și infracțiunile grave vor primi răspunsuri coordonate și rapide.

Monica Macovei, raportor al Parlamentului European, a finalizat negocierile politice pentru Regulamentul Agenției IT a Uniunii Europene, eu-LISA, pe baza mandatului primit de Comisia LIBE la sfârșitul anului 2017. Textul final al Regulamentului Agenției IT europene este rezultatul negocierii textelor Parlamentului European, Consiliului (statele membre) și Comisiei Europene.

Eu-LISA este Agenția IT europeană care deține, administrează și operează serverele cu bazele de date europene, gestionează operațional sistemele informatice în toate statele UE și are obligația de a realiza interoperabilitatea bazelor de date europene. Aceste baze de date conțin mandatele de arestare europene, alertele privind persoanele și obiectele căutate sau dispărute, aplicațiile pentru viză, încercările de intrare în spațiul comunitar cu viză falsă, cazierele judiciare, amprentele și imaginea facială a tuturor cetățenilor UE și non-UE care intră sau ies din Uniune, documentele de identitate furate sau falsificate etc., adică toate informațiile conținute în bazele de date SIS, VIS, EURODAC, ECRIS și celelalte baze de date europene. Toate vor fi coordonate și integrate, lucrând ca una singură.

Agenția IT europeană are sub control și monitorizează toate frontierele externe ale UE, 24 din 24 de ore, 7 zile din 7 și poate interveni și rezolva rapid problemele sau întârzierile în accesarea bazelor de date de către polițiștii de frontieră sau de autorități pe teritoriul statelor membre. Personalul IT și analiștii de date ai Agenției eu-LISA nu au acces însă la datele personale, care sunt protejate.

Agenția IT a UE va realiza și menține interoperabilitatea bazelor de date europene, care au fost făcute cu soluții IT diferite, de-a lungul anilor.

“Scopul principal al Agenției IT a UE este prevenirea și oprirea intrării în Uniune, deci și în România, a migranților ilegali, descoperirea unor potențiali teroriști sau infractori, a rețelelor de fraudă, corupție, spălare de bani sau infracționalitate cibernetică. Nu putem lupta cu migrația ilegală, terorismul și marea criminalitate fără un sistem IT coordonat care să primească și să transmită rapid informații de la și spre statele membre”, a declarat Monica Macovei.

Regulamentul Agenției IT a UE, negociat și agreat cu Consiliul în cadrul trialogului încheiat aseară, va fi votat de Comisia LIBE și plenul Parlamentului European, precum și de Consiliu și va intra în vigoare la 20 zile de la publicarea în Gazeta Oficială a Uniunii Europene. Regulamentul se va aplica direct în toate statele membre UE, fără transpunere în legislațiile naționale.