PREGĂTEȘTE PRIMĂRIA SECTORULUI 5 UN ”BIG-BROTHER” LOCAL?

146597 – 07062018 – După ce în ultimii doi ani, primarul Sectorului 5, Daniel Florea, aruncă aiurea cu bani prin așa-zise evenimente ”cultural-educative” organizate în parcurile dintre blocuri și după un împrumut bancar pentru anveloparea blocurilor, care îndatorează unitatea administrativ teritorială pe mulți ani, edilului i-a mai venit o idee măreață.

Primăria Sectorului 5, cel mai sărac sector din București, vrea să cumpere un sistem de supraveghere a tuturor şcolarilor sub zece ani care învaţă la şcolile din sector, prin intermediul unor ceasuri inteligente pe care ar urma să la distribuie gratuit. Deşi procedurile de cumpărare au început în urmă cu trei luni, abia acum reprezentanţii primăriei întreabă părinţii dacă doresc să primească gratuit smartwatch-urile şi dacă sunt de acord cu implicarea în program, după cum rezultă din înregistrări obținute de G4Media.ro.

Acordurile cerute prin intermediul învăţătorilor trebuie completate şi predate până la finalul acestui an şcolar. Specialiştii software contactaţi de G4media.ro cred că pe lângă colectarea de date privind localizarea minorului şi informaţiile stocate în dispozitivele părinţilor pot fi accesate și nu se știe la cine vor ajunge sau cum vor fi utilizate aceste date.

O parte dintre reprezentanţii părinţilor au fost invitaţi în 22 mai la sediul Primăriei la o întrunire la care le-au fost prezentate performanțele pe care le-ar avea smartwatch-ul:

“Are un ecran foarte simplu. Arată ora, arată data. Nu are jocuri, nu are nimic. Pe interior are un senzor pentru mişcare. Dacă al dumneavoastră copil vrea să îşi dea jos ceasul, veţi fi notificaţi. Pe telefon veţi avea instalată o aplicaţie. Veţi vedea, cu ajutorul aplicaţiei, unde este exact. Aveţi posibilitatea să comunicaţi prin mesaje cu el şi îl puteţi suna. Datele sunt stocate, puteţi vedea exact ce a făcut într-o anumită zi şi unde a fost, cât a stat, unde a mers şi ce traseu a folosit. Puteţi seta, de asemenea, o zonă, iar dacă copilul iese din zona respectivă veţi primi alertă pe telefon. Puteţi să vedeţi câţi paşi a făcut în ziua respectivă sau într-o perioadă de timp stabilită de dumneavoastră. Dacă decideţi să îl poarte noaptea, veţi putea afla şi de câte ori s-a întors în pat”, le-a spus un specialist IT conform unei înregistrări intrată în posesia G4media.ro

Nu este însă clară care modalitatea în care Poliţia Locală a Sectorului 5 se va implica în supravegherea informatică a copiilor.

Ce spun specialiștii

Specialiştii software contactaţi de G4media.ro arată că dispozitivele vor colecta date privind localizarea minorului şi traseul pe care acesta îl face în fiecare zi, date care vor fi stocate pe servere la care nu se ştie cine va avea acces şi pe ce perioadă. Mai mult: prin instalarea aplicaţiei în telefon şi informaţiile stocate în dispozitivele părinţilor pot fi accesate – poze, agende de telefon sau liste de e-mailuri. Nici în cazul acestora nu se știe la cine vor ajunge și cum vor fi utilizate.

Teoretic, datele personale ar fi în siguranţă; practic, pot fi oricând accesate de rău-voitori sau folosite în scopuri de marketing, fără acordul părintelui.

În plus, ar mai exista o problemă de legalitate, observabilă încă din anunţul de licitaţie, pentru că se vorbeşte despre “localizare, înregistrare video şi transmitere date din teren”. Ordinea în care sunt prezentate operațiunile poate duce la supravegherea la limita legii, înregistrarea concomitentă audio-video fiind specifică organelor de cercetare penală şi, în alte situaţii, în cadrul unui proces, presupune acordul celui înregistrat, indiferent dacă datele sunt folosite sau nu.

Context

Primăria Sectorului 5 şi-a anunţat, pe 23 martie, intenţia de începe implementarea proiectului de “Creșterea eficienței serviciilor publice electronice oferite de către poliția sector 5” şi cumpărarea unui “sistem informatic geospaţial pentru gestiunea datelor geospaţiale, pentru gestionarea integrată şi coerentă de date şi informaţii bazate pe localizare pe hartă, cu evidenţiere situaţie reală pe teren.”Suma disponibilă pentru cumpărare este de 6.015.288 de lei, bani care ar urma să fie investiţi în servere, PC-uri, echipamente pentru localizare, înregistrare video şi transmitere date din teren, switch, UPS, software, platformă de virtualizare, baze de date, software specifice pentru poliţia locală”. Procedurile de selecţie a câştigătorilor au început în 15 mai, dar nu au fost publicate rezultatele pe site-ul de licitaţii locale. Conform anunţului de participare, o parte din bani ar fi bani europeni.

Germania: interzis la smartwatch-uri pentru copii. La finalul lui 2017, Agenţia Naţională Germană de Telecomunicaţii, Bundesnetzagentur, a dispus interzicerea ceasurilor inteligente pentru copii pe teritoriul naţional. Mai mult, le-a recomandat părinţilor care cumpăraseră deja un astfel de gadget să-l distrugă. Specialiştii în telecomunicaţii nemţi au considerat că dispozitivele de colectare date şi localizare încalcă intimitatea celor mici şi se pot transforma, fără ştirea familiei, în dispozitive de ascultare care pot fi accesate de către persoane rău-voitoare.