Andreea Mariana Simon reprezintă România la Miss World Beauty & Talent International 2018  

146864 – 28062018 – In urma selectiei nationale Miss World Beauty & Talent International 2018, organizata in Capitala, Andreea Mariana Simion a fost desemnata oficial si reprezinta in acest moment Romania in cadrul competitiei Miss World Beauty & Talent International 2018, care se desfasoara in acest an in Seul, Coreea de Sud până pe 29 iunie 2018. In competitie participa 30 de tari, iar marea finala va avea loc pe data de 29 iunie 2018.

Andreea este nascuta in Bacau, locuieste in Firenze – Italia, are 23 de ani, 1.75 m inaltime iar dimensiunile sale sunt 84-63-86. Andreea urmeaza cursurile Facultatii de Stiinte Politice Cesare Alfieri din Florenta si vorbeste 3 limbi straine, italiana, franceza si engleza. Andreea a reprezentat Romania in cadrul The Look Of The Year 2016 si a prezentat pentru designer: Alviero Martini, Enrico Coveri SAU Salvatore Ferragamo

Andreea este pasionata de lectura si calatorii. Ca si planuri de viitor, Andreea isi doreste sa lucreze in cadrul UNICEF, avand in acest fel posibilitatea de a se implica activ si de a ajuta persoanele cu diverse probleme din Europa, Asia si Africa.