Angajatorii români prognozează creșteri ale numărului de angajați în toate regiunile

146642 – 12062018 – 27% dintre angajatorii români preconizează o creștere a numărului de angajați în intervalul iulie – septembrie 2018, și doar 8% anticipează reduceri, ceea ce rezultă într-o Previziune Netă de Angajare ajustată sezonier +13%. Aceasta se îmbunătățește cu 2 puncte procentuale față de trimestrul II și rămâne relativ stabilă în comparație cu intervalul iulie – septembrie 2017.

Perspectivele de angajare sunt pozitive în toate cele opt regiuni ale țării și opt din zece sectoare industriale. Din punct de vedere regional, cei mai optimiști sunt angajatorii din regiunea Vest, care raportează o Previziune Netă de Angajare de +17%, cu 7 puncte procentuale mai puternică decât în ​​trimestrul precedent și cu 14 puncte procentuale mai puternică decât în ​​trimestrul III/2017. Angajatorii din regiunea Centru sunt, de asemenea, optimiști, raportând o Previziune Netă de Angajare +16%, cu 1 punct procentual mai slabă decât cea din trimestrul II/2018, dar cu 6 puncte procentuale mai puternică decât cea raportată anul trecut în trimestrul III. Angajatorii din regiunile Nord-Est și de Sud raportează la rândul lor un declin de 1 punct procentual de la trimestru la trimestru, Previziune Netă de Angajare pentru trimestrul III fiind de +5%, respectiv +8%, în timp ce în perspectivele din regiunea Sud-Vest sunt cu 4 puncte procentuale mai slabe decât în ultimul trimestru, Previziunea situându-se totuși la un respectabil +8%. În comparație cu anul trecut, Previziunile sunt mai slabe în patru din cele opt regiuni, în special în regiunea Nord-Est, unde Previziunea Netă de Angajare de +5%, cea mai puțin optimistă din țară, este cu 14 puncte procentuale mai slabă decât în ​​trimestrul III /2017.

Când vine vorba de sectoarele de activitate, intențiile de angajare sunt mixte. Angajatorii din sectorul Industrie prelucrătoare sunt din nou cei mai optimiști din țară, raportând o Previziune netă de angajare de +28%, cu 2 puncte procentuale mai puternică decât în trimestrul al doilea, dar tot cu 2 puncte procentuale mai slabă decât cea raportată anul trecut în trimestrul III. Cel mai semnificativ declin de la an la an este raportat de angajatorii din Industria extractivă, unde Previziunea Netă de Angajare slăbește cu 15 puncte procentuale față de trimestrul III/2017 și cu 5 puncte procentuale față de trimestrul II/2018, atingând -11%, cel mai puțin optimist nivel din toate sectoarele analizate și fiind una din singurele două prognoze negative la nivel național, alături de Previziunea de -4% raportate în sectorul Agricultură, vânătoare, silvicultură și pescuit. Dimpotrivă, cea mai notabilă îmbunătățire de la an la an se înregistrează în sectorul Finanțe, asigurări, servicii mobiliare și servicii de afaceri, unde Previziunea Netă de Angajare de +15% este cu 9 puncte procentuale mai puternică decât în ​trim. III/2017.

Cei aflați în căutarea unui loc de muncă au șanse să găsească oportunități în organizații de toate dimensiunile. Cele mai puternice intenții de angajare sunt raportate de angajatorii mari, cu o Previziune Netă de Angajare de +27%. Planurile cele mai precaute sunt formulate de angajatorii din micro-organizații, dar Previziunea netă de angajare de +5% pe care o raportează aceștia este cea mai puternică (și singura pozitivă) din ultimul an, îmbunătățindu-se cu 6 puncte procentuale atât față de intervalul aprilie – iunie 2018, cât și față de trim. III/2017.

Previziunea Netă de Angajare se obține făcând diferența dintre procentul de angajatori care anticipează o creștere a volumului total de angajări și procentul de angajatori care prevăd o scădere a angajărilor în locația lor, în trimestrul următor. Pentru țările care au acumulat date cel puțin 17 trimestre consecutiv, printre care și România, cifrele citate au fost supuse ajustării sezoniere, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

Pentru România, cercetarea de teren s-a derulat în intervalul 18 aprilie – 1 mai 2018 pe un eșantion reprezentativ de 628 de angajatori. Rezultatele obținute au o marjă de eroare de +/-3,9%.