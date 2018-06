Clujul – în stradă

146742 – 20062018 – Cateva mii de clujeni au protestat, marti seara, in centrul orașului fata de modificarile operate de putere în Codul de procedura penala. Proteste ample sunt anuntate pentru miercuri, 20 iunie, inclusive în București.

”Am intrat in etapa finala a bataliei pentru viitorul Romaniei. Avem de ales intre un stat de drept si un stat banditesc. Iesiti in strada pe 20 iunie in fata fiecarei prefecturi din fiecare judet. Iesiti si spuneti DA democratiei, domniei legii si luptei anticoruptie. Cereti demisia Guvernului, cereti demisia lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, cereti majoritatii parlamentare sa opreasca schimbarea codurilor penale. Iar daca il suspenda pe Presedinte, spuneti-le ca ei oricum nu scapa. Spuneti-le ca viitorul copiilor nostri si al tarii nu trebuie sa depinda de interesul penal al unui borfas. Gangsterii au capturat Romania. Au furat la fiecare contract din bani publici, au furat de la Guvern, au furat de la Parlament, au furat de la consiliul judetean, au furat de la primarie, ne-au jefuit pe fiecare dintre noi. Iar cand au inceput sa ajunga la inchisoare, au inceput sa fure institutii si legi. Au transformat codurile penale in codurile penalilor, distrug institutii independente si le pun sub cizma politica, fura democratia cu totul. Romania devine Koruptistan, iar democratia se transforma in cleptocratie”, afirma Coruptia ucide.