Deputatul Codreanu, în Kazahstan

146564 – 05062018 – În perioada 29 mai – 3 iunie 2018, deputatul Constantin Codreanu, președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, a întreprins o vizită de lucru în Kazahstan, la invitația comunității românești din această țară central-asiatică.

Vizita a curprins întrevederi de lucru la ambasada României în Kazahstan, sediul Societății Culturale Române ”Dacia” din Karaganda, Universitatea de Medicină din Karaganda, Lectoratul de limbă română din cadrul Universtității de Stat din Karaganda, primăriile orașelor Astana și Karaganda. De asemenea, președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a participat la ceremoia anuală organizată de autoritățile kazahe pe locul fostului lagăr sovietic de la Spassk.

La sediul Ambasadei României la Astana, deputatul a avut un amplu schimb de păreri cu ambasadorul Cezar Manole Armeanu, care ulterior l-a și însoțit pe parlamentar la toate reuniunile și evenimentele la care a participat.

Deputatul a avut o discuție aplicată cu reprezentanții administrației publice locale din Karaganda privind proiecte în diverse domenii: economic, cultural, educațional, medical și sportiv. La întrevedere a participat și deputatul Bakîtjan Ertaev, președintele grupului parlamentar de prietenie cu România.

De asemenea, a avut loc o întâlnire cu membrii Societății Culturale Române ”Dacia” (președinte Nicolae Plushkis) din Karaganda, orașul cu cea mai mare concentraţie de etnici români din Kazahstan. Discuțiile s-au purtat pe marginea necesităților de asistență culturală din partea României ca stat înrudit. Întâlnirea s-a încheiat cu un concert de cântece și dansuri ale ansamblului etnofolcroric românesc ”Dorule” din Karaganda, care este unul din cele două ansambluri românești din Kazahstan (alături de ansamblul ”Românaș” din Alma-Atî, vechea capitală a țării, înființat de Societatea Culturală Română ”Ștefan cel Mare”). Începând cu anul 2013, Comunitatea Românilor din Kazahstan organizează Festivalul Culturii Române ”Mărţișor” din Kazahstan și Asia Mijlocie, la care participă artiști amatori locali, dar și artiști profesioniști din România și Republica Moldova.

La 31 mai, Codreanu a participat, în localitatea Spassk, din regiunea Karaganda, la ceremonia anuală organizată de autoritățile kazahe pe locul fostului lagăr sovietic. Deputatul Constantin Codreanu a depus, împreună cu ambasadorul român, coroane de flori la monumentul ridicat în memoria celor circa 900 de prizonieri de naționalitate română din cel de-al Doilea Război Mondial, decedați la Spassk, precum și la monumentul românilor deportați din Basarabia și nordul Bucovinei. Monumentul în memoria prizonierilor români care și-au pierdut viața în lagărele staliniste în anii 1941-1950 a fost dezvelit la Spassk pe 9 septembrie 2003. Ulterior, a fost inaugurat și monumentul în memoria conaționalilor noștri deportați din Basarabia și nordul Bucovinei. În memoria experienței traversate de Kazahstan în perioada funcționării lagărelor staliniste, în aprilie 1997, președintele Nursultan Nazarbaev a semnat decretul prin care ziua de 31 mai este declarată Zi a comemorării victimelor represiunilor politice și a foametei organizate.

Următoarea întâlnire a deputatului Constantin Codreanu a avut loc la Universitatea de Stat ”Evney Aristabovici Buketov” din Karaganda, unde, în cadrul Lectoratului de limbă română, condus de profesorul Nicolae Stanciu, doctor în filologie, i s-a oferit posibilitatea de a le înmâna mai multor studenți certificatele de absolvire a cursurilor de limbă română. Lectoratul de Limbă Română a fost înființat în anul 2012, în baza unui Acord de colaborare semnat între Universitatea de Stat din Karaganda și Institutul Limbii Române. ”Este un moment cu adevărat emoționant să vezi, la mii de kilometri distanță de România, oameni care vor să ne cunoască limba, cultura și istoria. Acest lucru este foarte important, ținând cont de faptul că noi avem deja o istorie comună și mă bucur că o parte dintre absolvenții cursului de limba română au fost prezenți la memorialul de la Spassk, acolo unde ne-am adus aminte de românii victime ale represiunilor politice. Vă aștept cu drag în România!”, a ținut să sublinieze deputatul Constantin Codreanu în luare sa de cuvânt în fața studenților.

Președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, a participat de asemenea, alături ambassador, la o întrevedere de lucru la Universitatea de Medicină din Karaganda.

La primăria (akimatul) capitalei Astana, deputatul Constantin Codreanu a participat la un eveniment organizat de European Business Association of Kazakhstan (EUROBAK), o inițiativă a Delegației Uniunii Europene în Kazahstan și a companiilor din Uniunea Europeană care activează pe piața kazahă și investesc în economiei acestei țări. În cadrul acestui eveniment s-a discutat despre realizările de până acum și proiectele viitoare privind capitala kazahă, despre investițiile străine, în special cele europene.

Constantin Codreanu:”Vizita de lucru pe care am întreprins-o în Kazahstan este un nou semnal de prezență necesară în sânul unei comunități de români care trebuie să beneficieze de sprijin exemplar din partea instituțiilor statului român. Evenimentul a fost doar o ocazie pentru a cunoaște cât mai mulți români cărora să le spun că România nu a uitat de ei și că am reușit, totuși, lucruri importante, pe palierul legislativ și cel instituțional, în 2017-2018. Am ținut neapărat să ajung în Kazahstan și să transform în realitate o promisiune făcută, anul trecut, la Iași, în cadrul unui eveneniment cu participarea conaționalilor noștri din afara țării. O promisiune după o discuție cu românul nostru inimos, Nicolae Plushkis. Ca președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării am insistat mereu să îi avem ca prioritate pe românii noștri care au cel mai mult nevoie de ajutor. Confirmarea a fost și faptul că am început cu unul dintre cele mai dificile dosare – Serbia. Mă bucur că am avut parte de înțelegere din partea colegilor din Comisie”.

Primul recensământ general al populaţiei din Kazahstan, desfășurat după proclamarea independenţei față de Moscova, a avut loc în 1999. Cu ocazia acestui recensământ au fost înregistraţi 20 054 de etnici români.