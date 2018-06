Din 2019, al doilea contract de muncă stimulat fiscal

146600 – 07062018 – Deputatul PNL Claudiu Răcuci anunță depunerea unui proiect legislativ prin care angajații cu normă întreagă să nu mai fie taxați la fel pentru al doilea contract de muncă, part-time, și nici pentru orele suplimentare lucrate: ”Legea va stimula munca suplimentară a angajaților din România și va descuraja munca la negru. Am propus modificări la Codul fiscal, care să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2019, astfel încât, pentru veniturile din salarii sau de natură salarială, obținute din al doilea contract de muncă cu timp parțial sau din orele suplimentare efectuate în limita a 32 de ore lunar, să se datoreze doar contribuții sociale, nu și contribuții de sănătate și impozit. Am păstrat constribuțiile sociale pentru ca angajații să obțină drepturi financiare superioare atunci când vor ieși la pensi. Nu este normal ca angajatul care are deja un contract cu normă întreagă, care vrea să câștige mai mult, muncind mai mult, să fie taxat la fel, cu cca. 43% și pentru al doilea loc de muncă sau pentru munca suplimentară! Sistemul funcționează cu succes în Germania, iar această facilitate a scos la suprafață, milioane de contracte de muncă. În România, numărul celor care au un al doilea loc de muncă, oficial, este sub 1%, față de alte state europene unde angajații cu un al doilea contract de muncă sunt între 5% și 16%. Deși statistic munca suplimentară efectuată de angajații români la un al doilea loc de muncă (part-time) sau peste programul integral de muncă aproape nu există, ea se produce în realitate, prin forme de evitare a fiscalității impuse pe muncă. Orice antreprenor român care are o afacere și-ar dori să angajeze oficial, nu la negru, dar nu în condițiile în care povara fiscală pe muncă ia la buget jumătate din leafa angajatului! Niciun angajat nu-și dorește să lucreze suplimentar în aceste condiții, deși pe piața forței de muncă din România ne confruntă cu un deficit uriaș de forță de muncă!”

