Germania și Franța vor buget comun al zonei euro

146748 – 20062018 – Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, doresc un buget comun al zonei euro care sa fie definitivat pana in 2021, precum si o mai mare solidaritate europeana in privinta migratiei. Principiile au fost puse de acord, raman in suspensie chestiunile tehnice, asupra unora dintre ele fiind necesare in continuare negocieri. Este, intre altele, cazul dimensiunii si gestionarii bugetului zonei euro.

Marti, la intalnirea lor de la Meseberg, langa Berlin, Emmanuel Macron si Angela Merkel au afisat deplina lor unitate in chestiunile vizand reformarea zonei euro si a consolidarii intregii comunitati europene. Au ajuns in cele din urma la un acord – pilon esential – privind crearea bugetului comun european, dar si in chestiunea extrem de fierbinte din ultimele zile referitoare la gestionarea migrantilor. ”A fost o zi buna pentru prietenia franco-germana”, a declarat cancelarul Merkel dupa o sedinta de lucru de cateva ore cu presedintele Macron, insotiti de principalii membri ai guvenelor lor. ”Acest summit, a spus la randul sau Emmanuel Macron, era asteptat si cred ca ne aflam aici la momentul potrivit”. ”Ne aflam intr-un moment al adevarului pentru continentul European”.

Realitatea, spun analistii politici din ambele tari, este ca Uniunea Europeana se afla acum intre un razboi comercial initiat de SUA, provocarile regimurilor autoritare sau ascensiunea populismului in Europa, incepand cu Italia, iar concomitent, este supusa unei serii de amenintari externe si interne inedite.