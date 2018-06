ICR marchează Centenarul Marii Uniri printr-o serie de proiecte dedicate Bucureştilor

146595 – 07062018 – În această lună, Institutul Cultural Român din Berlin marchează Centenarul Marii Uniri printr-o serie de proiecte dedicate oraşului Bucureşti. Este vorba de două expoziții de fotografie, ”Hello my Name is Bucharest – 100 Years of Urban History” și „Mobile Churches”, prezentate în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului berlinez de arhitectură Make City (14 iunie – 1 iulie) şi concertul duo-ului francez Nathalie Joly (voce) și Thierry Rocque (acordeon), ce evocă atmosfera muzicală a „micului Paris” interbelic.

Expoziţia ”Mobile Churches” a artistului român Anton Roland Laub, organizată de Institutul Cultural Român în colaborare Berlin Wall Memorial și prezentată în cadrul festivalului Make City, va avea loc între 5 iunie şi 19 august la Kapelle der Versöhnung / Capela reconcilierii din Berlin. Proiectul reprezintă o explorare vizuală și documentară a unui capitol deosebit de dramatic din istoria recentă a României: strămutarea, în anii 1980, a unor lăcașuri de cult bucureştene în cadrul programul de „sistematizare” inițiat de către N. Ceaușescu în anii 70. Șterse din peisajul urban și intercalate în arhitectura disparată ce caracterizează Bucureștii de azi, ele duc vieți secrete, păstrând în interior urmele unui trecut nerezolvat. Combinând fotografii recente cu lucrări arhivate, ”Mobile Churches” este un inventar critic, al cărui scop este acela de a dezvălui o poveste politică și urbană pe cât de necunoscută, pe atât de fascinantă. Istoria recentă a Bucureștilor – mai ales văzută prin prisma urbanismului – și stigma lăsată de dictatura ceaușistă sunt temele principale ce se regăsesc în fotografiile lui Anton Roland Laub. În 2017 a apărut la editura Kehrer din Heidelberg, cu susţinerea Institutului Cultural Român din Berlin, albumul ”Mobile Churches” în ediție trilingvă: franceză, germană şi engleză. Seria de fotografii „Mobile Churches“ a mai fost expusă în 2017, la Paris, în Église Saint-Germain-des-Prés, fiind nominalizată pentru premiul New Discovery Award, în cadrul Les Rencontres de la Photographie, Arles 2018.

Expoziția ”Hello my Name is Bucharest –-100 Years of Urban History”, organizată în parteneriat cu Muzeul Municipiului București și curatoriată de Dan Pârvulescu, directorul adjunct al muzeului, este cel de-al doilea proiect expozițional prezentat în cadrul festivalului Make City. Cele 28 de fotografii de epocă vor fi prezentate în spațiul expozițional al galeriei ICR Berlin în perioada 15 iunie – 13 iulie. Expoziția de fotografie prezintă o călătorie prin secolul XX, care își propune să evidențieze evoluția arhitecturii și dezvoltarea urbanistică a capitalei României. În prezent, modul în care dorim să locuim, precum şi aspiraţia fiecăruia pentru locuinţa ideală, sunt tributare secolului XX, reuşitelor sau experimentelor eşuate ce au avut loc în ultima sută de ani. Oraşele sunt în continuă mişcare. Bucureşti este oraşul vitezelor simultan diferite și totodată un oraş care trăieşte ambivalent. A avut şi foarte mult de suferit, dar a ştiut întotdeauna să-şi recâştige liniştea și bucuria de a trăi. Şi astăzi Bucureştii continuă să fie la confluenţa unor zone culturale variate.

În data de 20 iunie, de la orele 21.00, în sala de concerte Haus der Sinne Berlin, cântăreața Nathalie Joly, acompaniată de acordeonistul Thierry Rocque, vor evoca atmosfera Bucureștilor interbelici, interpretând compoziții celebre de Maria Tănase. Din repertoriul celor doi nu va lipsi, bineînțeles faimosul cântec „Cine iubește și lasă”, cu care Maria Tănase a debutat în 1938 la Radio București. La doar câteva luni după acest fulminant debut radio, Maria Tănase a început să concerteze pe scena Teatrului de revistă bucureștean, precum și prin nenumărate restaurante și grădini mondene din Capitală, devenind o figură iconică a saloanelor bucureștene. Interpretarea cântăreței franceze trece de la cântec la recitări epice în stilul proverbial al Mariei Tănase.

Anton Roland Laub s-a născut şi a crescut în București. A absolvit Facultatea de Media și Comunicare la Universitatea din București, înainte de a-și încheia studiile în domeniul fotografiei la Neue Schule für Fotografie din Berlin. Activitatea sa fotografică se desfășoară în jurul unor teme precum urbanism, autobiografie și portret. În prezent artistul locuiește si lucrează la Berlin şi este înscris la un program de masterat în cadrul Berlin-Weißensee School of Art.

Make City este primul festival din Berlin dedicat arhitecturii şi alternativelor urbane şi se adresează nu doar arhitecților sau specialiștilor din domeniul planificării urbane, ci îşi propune să aducă mai aproape de publicul larg teme actuale din domeniul arhitecturii şi designului urban. Prima ediție din 2015 a reunit un număr de 66 de evenimente, 161 vorbitori, peste 150 de parteneri, peste 100 de relatări mass-media și s-a bucurat de un număr de 15.000 de vizitatori.

Capela reconcilierii (Kapelle der Versöhnung) este o mică biserică construită în 1894 în cartierul central al orașului Berlin, Mitte. În anul 1961, datorită localizării sale direct pe granița cu Berlinul de Vest, biserica a fost închisă și turla fost folosită ca turn de veghe, până când a fost demolată, printr-un ordin al guvernului RDG, în 1985. După căderea zidului, a fost ridicată pe locul fostei biserici, dar cu un nou design, Capela Reconcilierii de astăzi, ca simbol al reunificării, dar și ca emblemă a imponderabilității istoriei și a modului în care aceasta dă formă orașului. De când a fost construită, capela a fost vizitată de un număr de peste 2,7 milioane de vizitatori.

Sala de spectacole Haus der Sinne a fost fondată în 1998 în cartierul Berlin Weißensee de actorii Konstanze Kleiner und Matthias Hejlik. Sala de aproximativ 70 de locuri găzduiește regulat evenimente culturale din variate domenii: muzică, dans, film, teatru, pictură, instalație, performance, precum și seri de tango.