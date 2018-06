Iohannis: Nu va exista nicio suspendare, pentru că nu e un temei!

146651 – 12062018 – Președintele Klaus Iohannis a avut, marţi, 12 iunie, o primă reacţie după publicarea motivării CCR privind revocarea şefei DNA, Laura Codruța Kovesi. El a precizat că motivarea CCR aduce la suprafaţă mai multe întrebări decât clarificări, dar o aprofundare ulterioară poate va duce mai aproape de adevăr. El a spus că PSD încearcă să amputeze puterile preşedintelui pentru că preşedintele are altă părere şi că decizia CCR ”vine exact în linia PSD de amputare a puterilor preşedintelui”.

Iohannis a spus că s-a întâlnit cu delegaţia Comisiei de la Veneţia, care a venit în România să discute despre legile justiţiei. ”Am discutat despre aceste legi care sunt preocupările noastre şi aşteptăm cu mare interes să avem poate chiar o opinie preliminară, în relativ scurt timp, şi în final o opinie consolidată care cred că va fi luată în considerare de Parlament pentru a fi corelată cu legislaţia europeană în vigoare. Nu am dorit să intrăm nici eu, nici membrii delegaţiei în textul legii. Am discutat despre principii şi le-am explicat cum am ajuns la concluzia că e nevole de această sesizare. Odată procedura neuzuală, pe urmă lipsa totală de transparenţă în dezbaterea aceste Comisii şi faptul că anumite prevederi pot duce la blocake în justiţie. Le-am răspuns la întrebări legaet de procedură, de parcursul legii şi le-am spus cum ar putea să arate parcursul acestor analize. Am citit motivarea CCR, ca să nu apară aşa o confuzie în spaţiul public, eu am spus de prima dată că voi citi această motivare până când o înţeleg foarte bine. Deci mai avem un pic de citit. Însă, citind această motivare, au apărut câteva lucruri pe care pot să vi le comunic şi astăzi. Două chestiuni care m-au făcut să evaluez anumite demersuri într-o anumită lumină. În această etapă recunosc că motivarea aduce la suprafaţă mai multe întrebări decât clarificări. Toată dezbaterea a pornit în jurul luptei anticorupţie. România are nevoie de lupta anticorupţie, ea trebuie dusă cu toată fermitatea şi românii trebuie să aibă încredere că va fi dusă până la capăt. Lupta anticorupţie este un succes în România. Merge mai departe. Putem să observăm că PSD încearcă să amputeze puterile preşedintelui. Atenţie, un partid încearcă să amputeze puterile preşedintelui. De ce? Pentru că actualul preşedinte are evident altă părere decât majoritatea pesedistă din Parlament. Am văzut asta prima dată la numirea ANCOM, a continuat discuţia chiar când s-a vorbit de legile Justiţiei, unde puterea preşedintelui a fost diminuată, faţă de situaţia anterioară. Atunci, nu cumva aceste legi au fost modificate şi pentru a diminua puterea preşedintelui? Este clar că PSD încearcă cu toate mijloacele de care dispune să diminueze puterea preşedintelui. Din păcate, decizia CCR vine exact în aceeaşi linie şi în aceeaşi logică de diminuare a rolului preşedintelui în procedura de demitere a unui înalt procuror. Şi de aici apar întrebările. Dacă citim motivarea se pune întrebarea: care mai este statutul procurorilor în România? Mai sunt ei independenţi aşa cum trebuie pentru lupta anticorupţie? Sau sunt duşi mai degrabă în subordinea ministrului Justiţiei, şi nu sub autoritatea ministrului, aşa cum scrie în Constituţie.

O altă întrebare care se pune: avem un nou super-ministru al Justiţiei care decide şi preşedintele execută fără avizul CSM-ului? De unde vine altă întrebare: Ce mai este CSM? Cum poate să garanteze independenţa justiţiei dacă nici nu mai contează în procedura de demitere a unui procuror şef? Sunt întrebări la care încet, încet trebuie să înceapă să răspundă şi unii şi alţii, după o dezbatere lungă, clară, extinsă. Sunt dispus să pun această chestiune într-o dezbatere publică. Un referendum ar putea să fie la final acestei dezbateri. Este nevoie de o discuţie cu toţi, absolut toţi actorii interesaţi şi poate este nevoie ca la sfârşit ca poporul român să îşi spună părerea. Poate e nevoie de o clarificare în Constituţie. Poate trebuie să gândim împreună dacă în arhitectura statului nu e nevoie să introducem alte lucruri care să nu ne îndepărteze. Poate revenim la discuţia din toamna lui 2016 când lucrurile au fost interpretate în fel şi chip.

Care sunt paşii juridici urmează să vă lămuresc. Aici nu e vorba de o speţă simplă, ci de una foarte comlicată. E o speţă care va influenţa arhitectura statului în continuare. Riscul foarte mare care apare aici e să ne găsim într-o formă fără fond. Avem nevoie de un fond puternic, de un stat puternic.”

Despre problema suspendării președintelui din funcție, Iohannis a spus: ”Cred că se grăbesc un pic PSD-iştii. Eu nici nu am afirmat concret ce voi face în perioada următoare, decât că voi citi atent. Unii politicieni s-au grăbit să dea în spaţiul public cu suspendarea. Nu va exista niciuna, pentru că nu e un temei. Dacă aşa se trezesc unii că sunt mai interesanţi la televizor, e problema lor. Nu putem să stăm până în decembrie, sigur. Dar nu cred că se aşteaptă cineva de la mine să aplic mecanic o decizie. Repet, doresc să avem o dezbatere, o discuţie, să ne lămurim înainte să facem un pas. Nu am discutat cu Laura Codruţa Kovesi. În mod paradoxal, nu ar face situaţia mai uşoară dacă ar demisiona. Lucrurile scrise în decizia CCR trebuie lămurite. Nu putem să ne întrebăm: acum ce facem cu lupta anticorupţie? Nu putem să stăm cu un super-ministru care să îi dicteze preşedintelui ce să facă. Eu nu încalc Constituţia, eu veghez la respectarea Constituţiei. Pe bună dreptate, cum se trezeşte un politician care mai e şi infractor să se ducă la televizor şi să ameninţe procurorii? După ce a mai şi organizat un miting mediocru. De-asta zic că nu e normal să lăsăm lucrurile aşa. Actuala chestiune pe care s-a cerut referendumul e tărăgănată tocmai de PSD şi de Parlament. Este o chestiune care va primi răspuns când va primi, cealaltă chestiune e cum construim noi românii în România un stat solid şi cu o democraţie puternică. Nu acuz CCR de implicare politică, doar constat o coincidenţă”, a declarant Iohannis.

Delegaţia Comisiei de la Veneţia a venit, luni, la Bucureşti într-o vizită de două zile având ca temă modificările la legile Justiţiei. Programul delegaţiei include întâlniri cu preşedintele Klaus Iohannis, cu ministrul Justiţiei, cu reprezentanţi ai DNA, Parchetului General, CSM, ICCJ, dar şi cu parlamentari din Comisia Iordache şi cu organizaţiile magistraţilor.

Luni, reprezentanţii Comisiei de la Veneţia s-au întânlnit cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, şi cu procurorul-general, Augustin Lazăr.