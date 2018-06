Modernizarea sistemului de semaforizare în București

146770 – 21062018 – Primaria Municipiului Bucuresti, prin Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti SA, va demara lucrarile de introducere in BTMS (Bucharest Traffic Management System) a 59 de intersectii de pe 5 bulevarde din Capitala, respectiv: Grivita, Theodor Pallady, Colentina, Giurgiu si Calea 13 Septembrie. Lucrarile presupun modernizarea sistemului de semaforizare si au ca principal scop fluidizarea traficului in zona.

Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti SA va demara aceste lucrari, dupa obtinerea tuturor avizelor necesare, proiectarea fiind deja finalizata.

Pentru modernizarea sistemului de semaforizare al acestor strazi se va utiliza cel putin aceeasi tehnologie practicata pana in prezent , insa valoarea lucrarilor este estimata la aproximativ 7 milioane de euro, cu mult sub valorile practicate pana acum. Mai exact, daca aceste lucrari ar fi fost realizate prin societatea comerciala cu care Municipalitatea avea in trecut contract ( S.C UTI S.A) si daca ar fi practicate aceleasi tarife, costul estimat ar fi de aproximativ 11,1 milioane de euro, cu peste 4 milioane de euro mai mult, ceea ce inseamna o valoare cu aproape 59% mai mare.

Pentru alte 101 intersectii au fost realizate studiile de fezabilitate

Dupa finalizarea introducerii celor 59 de intersectii in BTMS, Compania municipala Managementul Traficului Bucuresti SA va continua demersurile pentru introducerea in BTMS a altor 101 intersectii, pentru care au fost realizate deja studiile de fezabilitate. Astfel, se are in vedere modernizarea sistemului de semaforizare pentru majoritatea intersectiilor de pe raza municipiului Bucuresti, ceea ce va contribui in mod semnificativ la fluidizarea traficului rutier.

Reamintim ca incepand din luna mai 2008, Municipiul Bucuresti dispune de un Sistem de Management al Traficului (BTMS) care reprezinta implementarea in mod integrat si unitar a trei sisteme de tip deschis si anume: sistemul de control adaptive al traficului urban, sistemul de management al transportului public si sistemul de camera video cu circuit inchis pentru managementul traficului, precum si a infrastructurii suplimentare necesare care sa suporte conlucrarea sistemelor UTC/PTM/CCTV. Fluxurile de trafic sunt coordonate prin intermediul Centrului de Control al Traficului care dispune de echipamente de inalta tehnologie.

Mentionam ca in prezent Compania Municipala Managementul Traficului executa lucrarile de interventie, mentenanta, proiectare si dezvoltare a sistemului de semaforizare administrat de Primaria Capitalei.