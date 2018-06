Pregătiți pentru a câștiga pariul cu știința

Marian Petrache, președintele CJ Ilfov: E timpul să valorificăm ceea ce știința și determinarea cercetătorilor au reușit să atragă în România

Vă așteptăm să vă alăturați nouă pentru a ne inventa viitorul și a câștiga pariul cu știința

146650 – 12062018 – Mediul academic și de cercetare, mediul de afaceri, autoritățile publice și societatea s-au aflat față în față, în proiectul de reconstrucție a economiei României pentru mileniul III -MAGURELE SCIENCE PARK – în contextul conferinței ”We are inventing the future! OUR BET ON SCIENCE!” (”Investim în viitor! Pariem pe știință!”), susținută la Palatul Regal, în prezența președintelui României, Klaus Iohannis, a cărei temă a fost inovarea prin transfer tehnologic ca soluție la provocările cu care se confruntă România și Europa.

MAGURELE SCIENCE PARK este soluția pe care România o propune prin convergența celor mai competitive sectoare ale cercetării românești prin transfer tehnologic și antreprenoriat, inițiativă a Consiliului Județean Ilfov în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei”, Universitatea Politehnica București și Primăria Măgurele.

În cadrul conferinței, președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a vorbit despre importanța strategică pentru cercetarea științifcă și economia românească a proiectului MAGURELE SCIENCE PARK: ”…O națiune poate avea viitor doar dacă își respectă trecutul. Cercetarea de la Măgurele a primit un impuls extraordinar prin finanțarea ELI-NP. De la aprobarea proiectului european se vorbește despre faptul că investiția de aici va genera impulsul mult-așteptat pentru cercetarea și dezvoltarea din România, va elimina decalajele din domeniul inovației și va favoriza transferul de cunoștințe și de tehnologie. De la momentul startului construirii celui mai puternic laser din lume, Consiliul Județean Ilfov a înțeles că România poate intra într-o nouă etapă. Trecerea trebuie susținută de noi toți. Măgurele Science Park este parte a acestei etape și are ca obiectiv valorizarea rezultatelor cercetării de pe întreaga platformă Măgurele. În același timp, vizăm dezvoltarea antreprenoriatului, sprijinirea start-up-urilor, astfel încât România să treacă la un nou model de dezvoltare – economia inovativă. Vom crea un ecosistem atractiv bazat pe cunoaștere, un parc științific care va aduce beneficii importante nu numai regiunii București-Ilfov, ci întregii țări. Obiectivul nostru este ca MSP să înceapă construcția României pentru mileniul III. Ne propunem exploatarea potențialului științific, tehnologic, economic al zonei, dezvoltarea cooperării mediului de cercetare, medului academic și universitar, mediului economic și al societății civile. Ne propunem să atragem și să susținem talentele cu scopul de a schimba tendința exodului de inteligență din România. Să fim contribuție la consolidarea sistemului național al antreprenoriatului inovator și să susținem start-up-urile. Să contribuim la modernizarea profilului urban al orașului Măgurele și al regiunii București-Ilfov”, a declarat Petrache.

E timpul să valorificăm ceea ce știința și determinarea cercetătorilor au reușit să atragă în România

Construirea parcului științific este o oportunitate pe care România trebuie să o fructifice. De aceea, CJ Ilfov a fost inițiatorul Asociației Măgurele Science Park. ”Ne-am mobilizat, am depășit problemele, iar acum avem datele finale ale primei etape de dezvoltare a parcului științific, terenul pe care vom construi și fondurile cu care vom începe această investiție. Avem un teren de 16 hectare la Măgurele, în apropiere de ELI – NP. Vom folosi 5 hectare pentru prima fază a proiectului. Dispunem de 17,5 milioane de euro din rezervele consiliului județean pentru demararea lucrărilor. Prin POR am primit deja aprobarea pentru o finanțare de 2 milioane de euro, cu posibilitatea dublării acestei sume. Vom accesa fonduri nerambursabile și rambursabile pentru dezvoltarea proiectului. Purtăm deja discuții cu toate instituțiile specializate. Am prezentat proiectul Comisiei Europene, avem sprijinul Băncii Mondiale și al Băncii Europene de Investiții, care sunt dispuse să ne acorde asistență tehnică. Pentru următoarea fază a proiectului luăm în calcul inclusiv parteneriatul public-privat. Prima fază a proiectului înseamnă realizarea infrastructurii parcului, construirea Centrului de Inovare, construirea primei clădiri de birouri destinate închirierii, a Muzeului Viitorului și a spațiilor conexe. Începând de astăzi suntem pregătiți să lansăm proiectarea și execuția. E timpul să valorificăm ceea ce știința și determinarea cercetătorilor au reușit să atragă în România. Ne aflăm în regiunea cu cea mai mare densitate de activități economice și de cercetare, aici având sediul mai mult de 25% din întreprinderile private și peste 50% din institutele de cercetare și incubatoarele de afaceri de la noi din țară. Regiunea București-Ilfov este motorul economiei românești, producând 27% din PIB-ul României, iar o asemenea investiție este imperios să fie susținută pentru că potențialul ei influențează economia României. Vreau să construim o comunitate, un pol de dezvoltare al economiei inovative în care fiecare să fie contribuția mediului academic, mediului de cercetare, mediului de afaceri, societatea civilă, o comunitate de bussines puternic ancorată în realitățile prezentului, unde cercetarea, dezvoltarea și inovarea să fie susținute pentru ca impactul în societate să fie major. Noi, Consiliul Județean Ilfov, alături de partenerii noștri în proiectul Măgurele Science Park, ne deschidem astăzi în fața Dvs. și vă așteptăm să vă alăturați nouă pentru a ne inventa viitorul și a câștiga pariul cu știința”, a subliniat Petrache.