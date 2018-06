România la Festivalul de Arhitectură de la Londra: “Un secol de arhitectură românească”

146703 – 15062018 – Institutul Cultural Român din Londra a vernisat aseară expoziţia A Century of Romanian Architecture, ca parte a programului de celebrare a Centenarului Marii Uniri, dar și a Festivalului de Arhitectură din Londra.

Deschisă în Galeria ”Brâncuşi” de la sediul Institutului până la data de 22 iunie, expoziţia, curatoriată de urbanistul Radu Pervolovici și pusă în pagină de graficianul Andrei Alexandrescu, este realizată în colaborare cu Fundația Culturală META din București. Cele 12 panouri expoziționale prezintă, printr-un colaj de fotografii și text, câteva dintre cele mai remarcabile proiecte arhitecturale românești ale ultimilor 100 de ani, precum și marile personalităţi ale domeniului în România, printre care Ion Mincu, George Matei Cantacuzino, Horia Creangă, Duiliu Marcu, Marcel Iancu, Petre Antonescu și mulți alții.

În seara vernisajului, expoziţia a fost completată de o discuţie în cadrul căreia urbanistului Radu Pervolovici i s-au alăturat profesoaraShona McArthur Kallestrup de la University of St Andrews (Scoția) și arhitectul Adrian Petrenco, specialist în clădiri de patrimoniu și membru marcant al diasporei românești din Marea Britanie. Dezbaterea a fost moderată de directorul ICR Londra, Dorian Branea.

A Century of Romanian Architecture reprezintă cea de-a șaptea participare românească la Festivalul de Arhitectură din Londra, cea mai amplă manifestare de gen din Europa dedicată anual celor mai interesante proiecte internaţionale de arhitectură, design şi urbanism, și beneficiază de susținerea Forumului Arhitecților și Urbaniștilor Români din Marea Britanie. Ediţia acestui an a Festivalului, considerată fără precedent ca anvergură, însumează aproximativ 500 de evenimente reunite sub o umbrelă tematică comună – Identity -, ce se vor derula în întreaga capitală britanică pe tot parcursul lunii iunie.

Radu Pervolovici, directorul Fundației Culturale META, este licențiat în Urbanism în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București și absolvent al Masteratului de Proiectare urbană din cadrul aceleiași universități. Desfășoară proiecte ce țin de mai multe domenii: management cultural, design și arhitectură, design peisagistic și de interior, editare și manipulare foto, fotografie și, bineînțeles, urbanism. În domeniul managementului cultural, portofoliul său cuprinde proiecte complexe, precum Un secol de sculptură românească (2013-2014) și Un secol de arhitectură românească (2015).

Adrian Petrenco este un arhitect britanic de origine română care și-a construit, de-a lungul timpului, o impresionantă carieră ce reflectă interesele sale pentru clădiri istorice, conservare, eco-design, pictură și sculptură. În 1969 a absolvit cursurile Institutului de Arhitectură „Ion Mincu” din București, iar trei ani mai târziu s-a mutat în Londra, unde a profesat ca arhitect pentru proiecte de conversie sau recondiționare a unor clădiri istorice importante. În ultimii zece ani, Adrian Petrenco a lucrat ca expert-consilier pentru clădiri istorice protejate în Londra și în restul Angliei, colaborând cu celebre birouri de arhitectură precum Feilden and Mawson şi Donald Insall Architects.

Shona Kallestrup (MA Warburg Institute, PhD University of St Andrews) este conferențiar universitar la School of Art History din cadrulUniversity of St Andrews. Este specialist în arta și arhitectura românească, cu un interes deosebit pentru sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. A publicat o serie de articole științifice despre istoria artei românești, precum și una dintre cele mai importante cărți referitoare la această perioadă – Art and Design in Romania 1866-1927. Local and international aspects of the search for national expression (Columbia University Press, 2006).