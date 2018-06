Teodor Meleșcanu la reuniunea OCDE

146534 – 01062018 – Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a participat în perioada 30-31 mai 2018 la o serie de evenimente din cadrul reuniunii anuale la nivel ministerial a Consiliului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), desfășurate la sediul organizației din Paris.

Sub titlul Reshaping the foundations of multilateralism for more responsible, effective and inclusive outcomes, lucrările Ministerialei din acest an au fost dedicate dezbaterilor privind multilateralismul, cu accent pe strategiile și mijloacele concrete de eficientizare a principiilor multilateralismului în beneficiul cetățenilor societății globale. Au fost trecute în revistă principalele provocări actuale la adresa cooperării în format multilateral și pașii de urmat pentru minimizarea provocărilor asociate cooperării globale, cu precădere inechitățile de distribuție a prosperității.

În intervenția sa din cadrul dezbaterilor privind finanțarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, ministrul Meleșcanu a subliniat angajamentul ferm al României pentru implementarea obiectivelor ambițioase ale Agendei 2030 și a pledat pentru un efort susținut și concertat la nivel național, regional și global. A prezentat congruența dintre obiectivele de dezvoltare durabilă din cadrul Agendei 2030 și noua Strategie integrată Națională pentru Dezvoltare Sustenabilă, ce urmează a fi adoptată de Guvern, precum și progresele înregistrate recent în consolidarea prestației României ca donator de asistență pentru dezvoltare. A pus accent asupra contribuției concrete a țării noastre la următoarele obiective de dezvoltare durabilă: ODD 2 (foamete ”zero”), ODD 4 (educație și calitate), ODD 7 (energie curată și accesibilă), ODD 16 (pace, justiție și instituții eficiente), ODD 17 (parteneriate pentru dezvoltare).

De asemenea, în marja Ministerialei OCDE, șeful diplomației române a avut întrevederi bilaterale cu omologi din diverse state membre OCDE și partenere, prilej cu care a reiterat profilul solid al candidaturii României la OCDE, precum și valoarea adăugată a expertizei românești în cadrul organizației și a abordat subiecte de interes bilateral.

