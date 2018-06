Voucher-ul Materna Bucuresti, doar celor care nu au datorii la stat

146892 – 29062018 – In doar doua saptamani, Primaria Capitalei a acordat vouchere femeilor însărcinate in valoare de aproape 500.000 de euro pentru peste 1.000 de femei insarcinate din Bucuresti. Valoarea unui voucher este de 2.000 de lei. Programul de depunere a cererilor a demarat in data de 11 iunie 2018, iar pana la data de 28 iunie au fost depuse 2.081 dosare si au fost eliberate deja 2.150 de vouchere pentru 1075 de mamici aflate in saptamanile 30-42 de sarcina, cu o valoare totala de 2.150.000 lei (467.000 euro).

Voucher-ul Materna Bucuresti se acorda de catre Primaria Municipiului Bucuresti prin Directia Generala de Asistenta Sociala oricarei femei cu varsta de peste 18 ani, cu domiciliul stabil in București de cel putin 6 luni sau viza de reședinta de cel putin 6 luni in Bucuresti, la data depunerii cererii, dupa saptamana a 10–a de sarcina si care nu inregistreaza datorii la bugetul local.