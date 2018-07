A fost aprobat Programul Integrat de Transport Public de călători pentru Regiunea București-Ilfov

147213 – 20072018 – Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (ADTPBI) a aprobat, la 19 iulie 2018, Programul Integrat de Transport Public de călători pentru Regiunea București-Ilfov. La ședință au participat președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, administratorul public al Primăriei Capitalei, Sorin Chiriță, și primarii localităților ilfovene.

Programul face parte din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030, elaborat pentru Regiunea București – Ilfov și aprobat, în 2017, de Consiliul Județean Ilfov, Municipiul București și de cele 40 de localități de pe teritoriul județului Ilfov, pentru îmbunătățirea, modernizarea, dezvoltarea integrată și eficientă a transportului public de călători pe întreg teritoriul regiunii.

Potrivit www.Viitorulilfovean.ro, se propune o rețea extinsă de transport integrat pe toată zona București – Ilfov, care să constituie o alternativă atractivă de deplasare, capabilă să satisfacă în mod optim nevoia de mobilitate a cetățenilor, contribuind astfel la diminuarea utilizării automobilului, la îmbunătățirea calității mediului natural și construit.

Transport public integrat, civilizat, în condiții de siguranță

Marian Petrache, președinte Consiliul Județean Ilfov: ”Încă din 2013, când am realizat Strategia de Dezvoltare Orizont 2020 a județului Ilfov, am luat în calcul și am susținut realizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, proiect pentru care am făcut demersuri constante către Guvernul României. Mai mult, în 2014, când s-a dat startul realizării planurilor de dezvoltare urbană durabilă pe opt aglomerări urbane, numai datorită intervenției noastre a fost posibil ca planul să se facă pe Regiunea București-Ilfov și nu punctual, pe București, așa cum era prevăzut. Acela a fost momentul când, practic, s-a luat decizia să avem un transport public integrat în această zonă, care să cuprindă atât Bucureștiul cât și localitățile din Ilfov. S-au strâns date de la toate primăriile – număr de cetățeni în trafic, număr de mașini, firme, produse – s-au făcut analize și s-au simulat mai multe scenarii, care au fost puse în dezbatere. Am făcut campanii media de promovare a proiectului. La final, a fost votat un scenariu care a fost acceptat și de Guvern. Proiectul a fost votat în toate cele 40 de consilii locale ale orașelor și comunelor din Ilfov, a fost votat în ședința Consiliului Județean Ilfov, dar și în ședința Consiliului General al Bucureștiului. De asemenea, am făcut tot ce ne-a stat în putință să sesizăm conducerea Bucureștiului. Am reluat discuțiile și am prezentat proiectul fiecărui primar din ultimii cinci ani, până când am reușit astfel înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, care funcționează începând din acest an. Aceasta implementează și gestionează noul serviciu de transport public. Am fost contribuție în realizarea acestui proiect. Acum e nevoie de foarte multă muncă și de implicare totală pentru punerea în aplicare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă București – Ilfov”.

Serviciul de transport public de călători in regiunea București – Ilfov trebuie să asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației și operatorilor economici pe teritoriul Regiunii București – Ilfov, creșterea nivelului de calitate a serviciului și de confort al utilizatorilor, accesul la serviciile de transport public local și protecția categoriilor sociale defavorizate, informarea publicului călător, executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în condiții de continuitate, regularitate, siguranță și confort, corelarea capacității de transport cu cererea de transport existent, optimizarea funcționării transportului public local, prin asigurarea unui cadru concurențial în conformitate cu prevederile legale și stimularea cetățenilor pentru utilizarea transportului public prin creșterea continuă a atractivității acestuia.

Tarif unic la nivelul Regiunii București-Ilfov

Irinel Scrioșteanu, administratorul public al județului Ilfov: ”Tariful unic la nivel regional a fost aprobat în ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (ADTPBI). De asemenea, biletele pentru elevi și studenți vor fi subvenționate 50%, iar copiii sub șapte ani și pensionarii vor avea gratuitate pe mijloacele de transport în comun operate de Societatea de Transport București (STB)”.