ANCOM propune pastrarea numarului de telefon fix si la portarea dintr-un judet in altul

147158 – 17072018 – ANCOM propune intr-un proiect de decizie lansat in consultare publica ca numerele geografice fixe de telefon sa poata fi folosite si in afara ariei geografice in care au fost alocate. ”Pentru a beneficia pe deplin de avantajele oferite de noile tehnologii, furnizorii de telefonie vor putea oferi propriilor abonati noi servicii inovative, cum ar fi portarea numarului fix dintr-un judet in altul”, a declarat Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM. Aceasta reglementare nu va conduce la modificarea numerelor de telefon sau la aparitia altei categorii de numerotatie.

Renuntarea la semnificatia geografica se va aplica numerelor geografice de 9 cifre alocate pentru furnizarea de servicii de telefonie fixa. In cazul acestor numere, indicativul de arie geografica din componenta numarului (prefixul) nu va mai trebui sa corespunda neaparat cu aria geografica in care este situat punctul terminal. De exemplu, un numar de telefonie fixa instalat acum in Bucuresti, de forma 21xxxxxxx (care se apeleaza prin formarea prefixului national ”0” urmat de cele 9 cifre), va putea fi portat in orice judet.

Pentru a fi posibila utilizarea numerelor geografice in alte arii decat cele initiale, fiecare operator trebuie sa implementeze masuri premergatoare, precum: modificari tehnice in echipamente, revizuirea arhitecturilor de interconectare etc. Complexitatea si amploarea acestora difera mult de la operator la operator, in functie de tehnologiile utilizate. Prin urmare, ANCOM propune ca prevederile proiectului de decizie supus consultarii publice sa intre in vigoare la data de 1 iulie 2019, considerand ca, astfel, toti furnizorii care vor decide sa ofere utilizatorilor posibilitatea de utilizare a numerelor geografice in afara ariei corespunzatoare vor avea timp suficient pentru pregatirea acestei masuri.