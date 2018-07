Licitatia pentru frecventele destinate tehnologiei 5G – în 2019

147210 – 20072018 – ANCOM a dezbatut si adoptat, impreuna cu industria, in cadrul unei sedinte a Consiliului Consultativ, planul de masuri si calendarul national privind alocarea benzii de frecvente 470-790 MHz, precum si optiunile de reglementare asociate, sub forma unei foi de parcurs nationale privind alocarea si utilizarea viitoare a benzii de frecvente 470-790 MHz. “Odata cu consultarea pe tema benzii de 700 MHz, am agreat practic calendarul punerii la dispozitie a spectrului radio necesar implementarii tehnologiei 5G in Romania. Vom finaliza toata documentatia acestei licitatii, care inseamna inclusiv preturi de pornire, pana in luna iulie 2019 si vom incheia licitatia pentru spectru cel tarziu in decembrie 2019”, a declarat Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM.

Calendarul actiunilor privind alocarea si utilizarea viitoare a benzii de frecvente 470-790 MHz

Un prim pas esential este eliberarea, in timp util, a spectrului radio adecvat pentru dezvoltarea viitoare a sistemelor de comunicatii mobile de banda larga. Pentru ca banda de 700 MHz sa fie disponibila, ANCOM va propune modificarea TNABF (Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente radio) si atribuirea benzii de 790 MHz serviciului mobil terestru, in acest moment banda fiind atribuita serviciilor de televiziune digitala terestra.

Pana la sfarsitul acestui an, ANCOM va elabora si va adopta pozitia nationala privind acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvente de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3600 MHz si 26 GHz pentru sisteme de comunicatii electronice pe suport radio de banda larga.

O alta actiune cu impact asupra implementarii tehnologiilor 5G este incheierea de acorduri bilaterale de coordonare cu tarile vecine, pana la 30 iunie 2019. Totodata, ANCOM va derula si o campanie de monitorizare a spectrului radio in benzile de frecvente care fac obiectul licitatiei si va pune la dispozitia participantilor la licitatie un raport privind situatia semnalelor radio identificate pe teritoriul Romaniei in aceste benzi, provenite de pe teritoriul altor state.

Pana la data de 31 iulie 2019, ANCOM va adopta decizia privind organizarea procedurii de acordare a licentelor, respectiv stabilirea conditiilor de acordare a drepturilor de utilizare a frecventelor si a altor acte normative necesare.

Conform propunerii Autoritatii si dezbaterilor cu reprezentantii industriei de profil, pana la data de 15 decembrie 2019 se va finaliza licitatia pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor in banda de 700 MHz si in celelalte benzi de frecvente vizate pentru furnizarea de comunicatii fixe si mobile asociate tehnologiei 5G.

La nivel european, au fost identificate urmatoarele benzi de frecvente prioritare pentru introducerea timpurie a sistemelor de comunicatii mobile de generatia a 5-a in Uniune: banda de 700 MHz (694-790 MHz), banda 3400-3800 MHz si banda de 26 GHz (24,25-27,5 GHz).

Banda de frecvente de 700 MHz (694-790 MHz) este foarte importanta pentru furnizarea unei acoperiri extinse, in special in zonele care pun probleme de rentabilitate economica, cum sunt zonele rurale, montane sau alte zone indepartate. Banda este adecvata pentru asigurarea unei acoperiri eficiente pe arii extinse, precum si a unei acoperiri imbunatatite in interiorul cladirilor, fiind potrivita atat pentru extinderea si imbunatatirea calitatii serviciilor de comunicatii mobile oferite de tehnologiile 4G, cat si pentru implementarea tehnologiilor de comunicatii mobile de generatie viitoare, cunoscute sub denumirea 5G sau IMT-2020. Spectrul din banda de 700 MHz va extinde spectrul sub 1 GHz deja utilizat pentru furnizarea de servicii de comunicatii mobile de banda larga prin intermediul tehnologiei LTE si va facilita implementarea retelelor 5G si introducerea pe scara larga a serviciilor digitale inovatoare.

Banda de 3400-3800 MHz este considerata o banda primara adecvata pentru introducerea serviciilor 5G inainte de 2020, intrucat ofera largimi de banda relativ mari si un bun compromis intre acoperire si capacitate, asigurand o crestere semnificativa a capacitatii si sustinerea comunicatiilor de banda larga imbunatatite, precum si a aplicatiilor care au nevoie de latenta mica si inalta fiabilitate, cum sunt aplicatiile pentru misiuni critice (automatizari industriale si robotica).

Banda de 26 GHz este considerata banda pionier pentru armonizarea timpurie pentru 5G in Europa, pana in 2020, intrucat ofera peste 3 GHz de spectru continuu si permite furnizarea de retele dense de mare capacitate pe distante scurte, si de aplicatii si servicii 5G revolutionare, ce presupun viteze de transfer de date foarte mari, capacitate crescuta si latenta foarte mica.