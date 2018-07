Teodorovici va elimina măsura popririi conturilor

147119 – 12072018 – Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat, că vrea eliminarea măsurii de poprire a conturilor până la finalul acestui an, potrivit Mediafax. „Poprirea asta dispare. N-o să mai găsească românul un cont blocat pe neașteptate. Nu știu, pleacă într-o excursie în afara țării și se trezește că nu-și poate accesa niciun fel de cont pentru că o suma minoră a blocat cineva toate conturile. Nu. Asta o să dispară până la finalul acestui an”, a declarat Eugen Teodorovici, la Antena 3.

Ministrul de Finanțe a făcut câteva precizari și cu privire la lista neagră a datornicilor, publicată de ANAF.

„Eu o consider ca o măsură comunistă”, a declarat Eugen Teodorovici, adăugând că” „ce treabă am eu dacă vecinul are datorii? Statul este obligat să știe cât are, să-l penalizeze dacă nu plătește la timp și să-l execute acolo unde el nu respectă somațiile de plată din partea statului”.

Ministrul de Finanțe a ținut totuși să diferențieze situația persoanelor juridice de cea a persoanelor fizice precizând că: „La firme este altceva, pentru că dacă am firmă sau sunt firmă eu, vreau să știu dacă un posibil partener al meu are sau n-are datorii față de stat sau în alte zone”.