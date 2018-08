Cu întârziere de mai bine de un an, Dragnea spune că patru străini au vrut să îl omoare

Cu întârziere de mai bine de un an, Dragnea spune că patru...

Liviu Dragnea: Am avut anul trecut în aprilie o tentativă de a fi omorât. Au venit patru străini în România, cazați la Athene Palace, am scăpat. Asta nu înseamnă că o să-mi iau pază. Suntem într-un stat parțial mafiot. Statul paralel este o mafie. Am aflat cine i-a plătit, dar nu pot să spun asta. E un om foarte celebru, un nume. Întrebat dacă este vorba despre Soros: El se gândea la mine, eu nu mă gândeam la el.

Statul paralel este format din oameni care sunt în conducerea unor instituții, unii în conducerea SRI, la SIE nu mai sunt. În conducerea SPP, în parchete, în instanțe, din alte servicii secrete din țară. Probabil și de la Armată. Toată această structură au pus deasupra lor șeful statului. Iohannis are impresia că el condice această mafie, dar nu o conduce. La SRI nu știu dacă e doar Hellvig

Toate produsele care sunt pentru România sunt de o calitate inferioară. Nimic nu e ce scrie pe etichetă. Am ajuns coșul de gunoi al Europei. La noi se poate acest lucru cu complicitate din interior

Pe 10 august eram la Neptun. M-am uitat la TV mai spre seară, nu am stat toată ziua la televizor. Pe la 7 – 8 am început să mă uit la televizor. Anterior nu am primit nicio informație de la servicii. Ei dau informații președintelui, la restul selectiv dacă au chef. Eu și domnul Tăriceanu ar trebui să avem același tip de informații. Dar eu primesc foarte puține informații, niciuna de la SIE. Probabil domnului Vlase îi ia vreo 2 – 3 ani să se instaleze. Nici măcar nu m-a sunat după ce s-a instalat.

Sunt convins că SRI i-a dat informații președintelui Iohannis cu câteva zile înainte de miting. Nu știu ce a spus Carmen Dan azi la comisie, dar domnul Manda ar trebui să verifice ce informații a transmis SRI

Eu am întrebări: dacă aceste proteste erau împotriva lui Iohannis – a fost o organizare paramilitară, știam că o să fie violențe. ce făceau, nu-l informau pe președinte? Dacă era protest împotriva lui Iohannis la Cotroceni și un grup bine organizat voia să spargă cordonul de jandarmi, tot așa ar fi certat Iohannis jandarmii?

Dacă ar fi fost împotriva lui Iohannis aceste proteste – s-ar putea să fie pentru că există o fierbere foarte mare în partid și e foarte posibil să începem proteste la poarta lui Iohannis. O să avem CEX la finalul lunii și o să decidem

Iohannis blochează rectificarea bugetară. De ce? Pentru ca unii să cheltuie în continuare bani. Scrisoarea de convocare a CSAT a ajuns la Cotroceni, trimisă de Viorica Dăncilă – potrivit legii o treime din membrii Consiliului îl pot convoca. Oricum, avizul e consultativ, eu cred că ar trebui eliminat

Vreau să vedem dacă omul (Iohannis – n. red.) nu mai are bani de deplasări, dacă procedurile financiare au fost respectate cum trebuie. Să vedem unde e adevărul și unde e minciuna

La protest am văzut o tentitvă de lovitură de stat eșuată. Asta se dorea, asta se vorbea pe rețelele de socializare, ajungeau la mine foarte multe ziceri ale unora. S-a văzut. Ceea ce a făcut Iohannis cu acea postare pe Facebook iresponsabilă să descurajezi jandarmii care au acționat conform legii, mult mai slab decât acționează în alte țări. Tu să inciți la violență exact în momentele în care acea fată jandarm era linșată. Acolo era vorba de intervenția nejustificată a Jandarmeriei?

Au dat foc, au incendiat tot ce puteau să incendieze. Erau organizați. Nu mai stăteau în primul rând, stăteau în spate. Era organizare paramilitară. A fost o tentativă de lovitură de stat pentru a da jos Guvernul pentru a-l aduce la putere pe Iohannis

Am vorbit la telefon cu premierul, nu cu ministrul de Interne. Dumneaei urmărea ce se întâmplă pe tabletă, era plecată.

Nici ministrul de Interne nu le poate spune jandarmilor cum să acționeze. În situații de genul ăsta au regulamente foarte clare. Nimeni nu poate să interfereze, răspunderea e a celor care acționează.

Cred că am mai vorbit la telefon cu domnul Tăriceanu. Cred că era și el la mare, cred că venise acolo. Am mai vorbit cu câțiva colegi, dar nu mai țin minte exact.

Sunt absolut convins că Jandarmeria a acționat legal. Eu nu am văzut nicio acțiune disproporționată.

Dacă vrem să-l suspendăm pe Iohannis, îl suspendăm. Eu aș vrea, să vedem dacă domnul Tăriceanu și-a schimbat opinia. Eu o susțin pe Viorica Dăncilă. Acest guvern nu va pleca pentru că vrea Iohannis