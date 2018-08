Dragnea vrea la Președinție

147378 – 06082018 – Preşedintele PSD şi al Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a vorbit, duminică seara, despre eventualul prezidenţiabil al partidului. Dragnea a declarat că PSD are mai multe variante posibile pentru candidatura la preşedinţie, dar numele candidatului va fi anunţat abia după o analiză fără patimă.

El a mai susţinut că ”s-a dat ordin pe unitate” împotriva sa, deşi nu s-a decis dacă va intra în cursa pentru fotoliul de la Cotroceni. ”Avem mai multe variante posibile. În momentul în care vom avea o analiză riguroasă fără patimă, o vom adopta şi vom merge cu ea la Cotroceni. De câteva luni lui Iohannis i s-a spus că eu vreau să candidez la prezidenţiale. Din acel moment a dat ordin pe unitate, Hellvig, Dumbravă, Ciorcârlan, etc. Eu încă nu am luat această decizie”, a declarat Dragnea la Antena 3.

Liderul social-democrat a precizat că decizia o va lua împreună cu preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu. ”Am vorbit cu domnul Tăriceanu şi am spus care este cea mai bună variantă, mergem impreună, separat…”, a adăugat Dragnea.

O idee bună a lui Toader

Referitor la la propunerea ministrului Justiţiei privind adoptarea unei ordonanţe de urgenţă pentru revizuirea condamnărilor definitive, Dragnea consideră că această propunere este ”o idee foarte bună” , precizând că a discutat că Tudorel Toader despre această chestiune şi că ministrul urmează să facă o analiză să vadă dacă o astfel de măsură îşi atinge scopul.

”Am avut o discuţie cu dumnealui (ministrul Justiţiei – n.r.). Mie mi se pare o idee interesantă, nu e rea ideea. Trebuie să vadă şi să prezinte premierului, probabil şi coaliţiei, cât de aplicabilă poate fi o astfel de ordonanţă şi cât de eficientă ar fi, adică dacă îşi atinge scopul. Ideea e foarte bună (…) urmează în perioada următoare să o construiască şi să facă o analiză din punct de vedere al eficienţei”, a spus Dragnea.

El a ţinut să îl laude pe ministru, afirmând că acesta a dovedit până acum că este ”un om curajos, pregătit, care crede într-adevăr în justiţie” şi care ”încă are multe lucruri de spus”.

La suspendarea președintelui lucrează alții

Președintele a trădat când a întrebat dacă sunt bani de pensii și salarii

Dragnea a mai declarat ca unii dintre colegii sai din partid lucreaza la un document care vizeaza punerea sub acuzare de inalta tradare a presedintelui Klaus Iohannis, dar ca nu s-a luat inca o decizie in privinta acestuia.

”Exista acel document, unii colegi din partid l-au lucrat, am stiut ca il lucreaza, nu este finalizat si nici nu s-a ajuns la o discutie finala ca sa luam o decizie. Nu am discutat nici cu domnul Tariceanu subiectul acesta pana acum. (…) Nu am ajuns acolo inca, nu mi-as dori sa ajung acolo, dar nu este imposibil, pentru ca sunt actiuni care au adus deservicii Romaniei si din punct de vedere economic, si din punct de vedere politic, si din punct de vedere strategic”, a precizat Liviu Dragnea.

El a mai apreciat ca exista ”multe actiuni” recente, dar si din perioada anterioara, ale lui Klaus Iohannis, care ”pot imbraca forma tradarii”, daca sunt citite cu atentie articolele aferente din Codul Penal. In acest sens, a facut referire la momentul in care Iohannis a cerut Guvernului sa precizeze daca mai sunt bani de pensii si salarii.

”In momentul in care pui o asemenea intrebare, tu fiind presedintele Romaniei, toate pietele internationale reactioneaza. Toti cei cu care Romania are legaturi financiare pot sa reactioneze in defavoarea Romaniei. Poate ministrul de Finante prezinta o analiza, daca au facut-o, in acea perioada, in acele zile, daca cumva sau cat Romania a avut de pierdut, poate sa influenteze cursul leu-euro, leu-dolar”, a spus el.

Dragnea a mai facut referire si la ”toate iesirile, incitarile” la adresa Guvernului si a Parlamentului, dublate de afirmatii ”mincinoase”.

”De asemenea, toate iesirile, incitarile, atacurile la Guvern, atacurile la Parlament, atacurile la premier si la altii, in mod frecvent, dublate de alte afirmatii mincinoase, ca nu se face aia, ca nu se face aia, nu se face aia, au creat impresia, in afara tarii, ca aici exista instabilitate economica, adica nu exista o stabilitate economica unde merita sa investesti, si daca investitorii l-ar fi luat in serios – slava Domnului, nu l-au luat in serios – dar daca l-ar fi luat in serios, bloca orice fel de investitie in Romania. Incitarea la schimbarea ordinii constitutionale. Lucrurile sunt foarte clare aici, nici macar nu e complicata definitia. Cand vrei sa darami un guvern, nu, prin mijloacele parlamentare si mijloacele constitutionale, este o schimbare a ordinii constitutionale, deci este incitare la ordinea constitutionala. Sunt multe lucruri care au produs rau Romaniei, deci lista poate fi completata”, a precizat Dragnea. Foto – Antena 3.ro