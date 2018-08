Firea la Palatul Victoria

147349 – 02082018 – Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a avut ieri, la Palatul Victoria, o intalnire cu premierul Guvernului Romaniei, Viorica Dancila, cu care a discutat despre sistemul centralizat de termoficare din Bucuresti si despre situatia celor doua entitati care asigura producerea si distributia energiei termice in Capitala, RADET si ELCEN.

Firea i-a prezentat lui Dăncilă solutia identificata de Municipalitate pentru reorganizarea ELCEN si RADET, entitati care se afla in acest moment in procedura de insolventa. Planul consta in transferul de activitate si active catre Compania Municipala Energetica, societate infiintata de Primaria Municipiului Bucuresti care va avea ca obiectiv revitalizarea sistemului de termoficare din Capitala.

Aceasta companie municipala va prelua si va opera activele ELCEN creandu-se astfel premisele pentru continuarea procedurilor de atragere de fonduri structurale nerambursabile.

Prin preluarea sistemului de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) intr-un termen cat mai scurt de catre compania Municipalitatii, se vor realiza investitiile necesare pentru modernizarea si retehnologizarea sistemului de termoficare, se arată într-un comunicat de presă.

Concret, realizarea acestui proiect va asigura continuitatea si calitatea prestarii serviciului public de alimentare cu energie termica cu consecinte directe asupra reducerii pretului de productie a energiei termice si a celui de transport si distributie, ceea ce va genera un impact pozitiv la nivel local, atat din punct de vedere economic, cat si social.

Tot prin intermediul Companiei Municipale Energetica Bucuresti va fi posibila realizarea investitiei de valorificare energetica a deseurilor menajere din Municipiul Bucuresti, proiect realizat tot prin fonduri nerambursabile.

Noua entitate urmeaza sa reuneasca, asadar, producatorul si distribuitorul sub conducerea unica a Primariei Generale prin includerea acestor servicii, ca necesitate obiectiva in conditiile in care directivele Uniunii Europene impun obligativitatea cresterii eficientei energetice.

Sistemul centralizat de termoficare din Bucuresti este cel mai mare din Romania si furnizeaza in prezent energie termica pentru aproximativ 560.000 de apartamente, precum si pentru 5.400 de institutii, obiective sociale si agenti economici.