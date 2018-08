Gușă: ”Este o demență curată!”

147500 – 21082018 – În replică la afirmațiile lui Darius Vâlcov, Cosmin Gușă îi recomandă un control psihiatric: ”Când am scris acum 8 – 9 ani de zile cartea ”Un ospiciu numit România”, nu am crezut că un băiat ca Darius va ajunge să fie inclus în această categorie. Eu cred că ar trebui să meargă la un control psihiatric, pentru că are probleme grave, s-a lovit la cap. Băiatul ăsta nu era așa. Eu îl cunosc bine, l-am ajutat în 2004 să ajungă primar, i-am botezat copilul, am avut o relație foarte bună, dar cred că loviturile astea pe care el le-a primit de la viață l-au făcut să o ia razna”, a spus Cosmin Gușă, citat de stiripesurse.ro, adăugând că la mijloc ar putea fi vorba și despre o competiție politică internă a PSD, în care s-ar afla și Mihai Fifor și Carmen Dan.

”Pentru că știe că Liviu Dragnea are o mare ură față de Realitatea, atunci atacă acest post și poate, poate se impune el. Darius Vâlcov atacă Realitatea și aici nici măcar nu este lipsă de caracter, pentru că dacă omul e lovit la mansardă, nu mai putem vorbi de caracter, dar spune tot felul de lucruri, de mă și mir”, a mai spus Gușă.

”Orice profesionist în ale serviciilor secrete, chiar și cu un grad mai mic, va râde când citește ceea ce spune. Ce spune el: că eu aș avea un grad foarte mare nu aici la noi, la SRI, ci tocmai la Moscova, la KGB. Adică eu aș avea o funcție atât de mare acolo încât să fac racolări. Este o demență curată! Asta cu KGB-ul este obsesia lui Florian Coldea. Și-a dorit mereu să aibă o relație cu rușii, că așa joacă el și cu rușii și cu americanii. În rest, prezența lui Darius Vâlcov la mese cu noi, cu Denise, cu restul oamenilor, era cerută chiar de el. El mă suna pe mine să îmi ceară să îl ajut, să mai învețe, să mai vadă lumea. El era un biet primăraș de la Slatina, proaspăt venit la București. El stătea și asculta și, din când în când mai emitea câte o opinie. Pe vremea respectivă nu era lovit la mansardă, avea chiar opinii interesante. Să ne înțelegem: el nu venea în calitate de om politic, venea în calitate de fin al meu. Cumva l-am considerat ca și fiul meu și încercam să-l ajut”, a declarat Cozmin Gușă, pentru stiripesurse.ro.