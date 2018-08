147377 – 06082018 – Într-un articol publicat pe ziardecluj.ro şi intitulat “Cluj-Napoca – nesimțire de 5 stele. A treia noapte de Untold i-a dezinhibat complet pe organizatori”. Victor Lungu povesteşte cum doarme oraşul: “Cam așa: Bum! Bum! Bum! Bum! Bum! Bum!Bum! Bum! Bum!…., la nesfârșit”.

A treia noapte de discotecă ilegală în aer liber i-a dezinhibat complet pe organizatori. Deranjul fonic a fost cu mult mai mare decât în a doua noapte. Bubuielile din boxe și efectele pirotehnice au ridicat efectiv orașul în picioare în jurul orelor 3 – 4 noaptea (și nu numai pe discotecarii Untold). Trei noaptea! Patru noaptea, băi autoritate publică locală extrem de nesimțită! Cum știi mătăluță să de urinezi cu boltă pe lege, abrogând-o în fiecare an în dispreț față de cei care-ți plătesc salariul și taxele și impozitele cu care te lauzi cât ești de gospodar!

Ca să vă faceți o idee cu privire până la ce distanțe și ce zone îndepărate din municipiu față de Parcul Central au fost deranjate de decibelii revărsați din boxe, consultați harta de pe aplicația municipalității https://mycluj.e-primariaclujnapoca.ro/. Unde, apropos de nesimțire, reclamațiile făcute ieri și alaltăieri cu privire la încălcarea legii sunt încă în lucru – deh, dacă Emil Boc se lasă filmat dansând sârbe penibile în Parcul Central (validând, prin prezență, nazisme și bolșevisme de genul “nu vă convine, plecați”), de ce ar munci angajații săi?

Dacă dincolo de Dâmbu Rotund, în drumul spre Chinteni și până în zona de pădure din Făget, s-a auzit bubuiala din boxe deranjant, cum credeți că s-a auzit, măi, nesimțiților care vă dați civici și empatici cu mediul și iubitori de animăluțe, în zona spitalelor? Măcar “animăluțele” acelea bolnave, pe două picioare, semenii voștri, nu au dreptul la odihnă, la însănătoșire?

Și nu, nimeni nu face aici pledoaria mutării zbânțuielii căreia impropriu i se spune festival (e o circotecă cu decor de bâlci, cu decor infantil pseudo-fantastic – de fiecare dată cînd mă uit la penibilitatea de scenă mă aștept să apară Adevărata Fiică a Mamei Omida și să ghicească-n cărți, să facă dezlegări de cununii și să scoată argintul viu din om…). Nu, pledoaria este pentru bun simț și respectarea legii. În atâția ani de când se plânge “minoritatea” deranjată de încălcarea legii, se putea ajunge la conștientizarea unui minim de bun simț și se putea rezolva tehnic acest inconvenient prin minime investiții. Dar lăcomia, prostia, nesimțirea și nepăsarea sunt mult mai mari la autoritățile aflate în cârdășie cu organizatorii. În interesul cui, băi, autoritate? Al horeca și taximetriștilor? Al câtorva care-și închiriază patru zile casele? Al punerii Clujului pe te miri ce hartă? Sau al unor para-ndărături subterane? Că prea evidentă este implicarea dincolo de lege și bun simț a autorităților locale în apărarea și acoperirea mizeriilor!

Și, apropos de hărți și punerea municipiului pe acestea, când aveți de gând să puneți Clujul pe o hartă fără mizeria de la Pata Rât, de exemplu? Și fără mizeriile urbanistice la care sunteți părtaș? Șamd.

Câinii latră, Caravana Nesimțirii trece. La noapte va freca un stick cetățeanul Armin Van Bureen. Va fi fiind apogeul acestui dezmăț decibelic în pofida legii. Și ne vom întoarce să măturăm mizeria sub preș. Nesimțiții să-și numere biștarii, autoritățile para-ndărătul, clujenii să se întrebe pe banii cui se repară Parcul Central, Cluj Arena șamd”, scrie jurnalistul.

Totodată, în articol sunt publicate o serie de plângeri ale clujenilor, la adresa festivalului.

”Multumim pentru zgomotele, bubuiturile si produsele pirotehnice (~ ora3:50) in miezul nopții, timp de 4 nopti. Un oras întreg (inclusiv copiii, bolnavii si cei cu probleme cardiologice) doarme cam asa: Bum! Bum! Bum! Bum! Bum! Bum!Bum! Bum! Bum!…., la nesfarsit. Pocnitori la orele 3:45, frumos! Cati dB au fost? In miezul noptii cand ii liniste si se aude foarte tare. Pentru aceștia nu exista lege? Ca se aude si dupa aeroport. De la nici un alt festival sau concert care se tine in aer liber nu se aude in halul asta si toate se incheie la ora 23, nu 6 dimineata. Trebuie sa stea un oras intreg 4 nopti nedormite? Doar ca altii nu mai pot de buiecime. Puneti-i la lucru, ca ar ajuta mai mult. Cei operati de la Institutul inimii aceia ce fac? La ei nu v-ati gandit? Mutati festivalul pe hotare ca sa nu mai stresati un oras intreg cu zgomotul si traficul infernal. Am sunat in a doua seara la politia locala, am cerut masuratori a zgomotului si nu au venit. Acuma noaptea (a treia) imi raspund la telefon cam adormiti si plictisiți, cer masuratori si niciun rezultat. Sun la Sectia 1 si imi spun sa sun la politia locala sau primarie si sa ma odihnesc cum pot”, se arată într-o plângere.

”Tulburarea liniștii publice…untold…penibil..”, comentează altcineva.

”Galagie infernala, sirene si cauni care latra continuu datorita urletelor si pseudo muzicii de pe Cluj Arena. Eate inadmisibil aceste ore aceasta galagie. Sper sa fie luate masuri”, se plânge un alt clujean.

”In Numele lui Dumnezeu, opriti balciul din centrul Clujului, sunteti responsabili de linistea si sanatatea cetatenilor, de 2 nopti nu putem dormi, se aude din mai multe cartiere, de fapt tot clujul vibreaza, voi nu ati auzit de poluare fonica? cum va permiteti doar din cauza banilor sa ne sfidati ca cetateni ai orasului? unde sa plecam din case cand e acest balci? (…)”, afirmă un alt locuitor din Cluj.