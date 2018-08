Primul român pe ruta Nordica – Elbrus

147502 – 22082018 – Marti, 21 august 2018, la orele 5.30, alpinistul Filip Bacalu a atins varful Elbrus (5642 m) urmand ruta Nordica si a devenit astfel primul roman care realizeaza aceasta performanta.

Filip Bacalu este sportiv al Federatiei Romane de Alpinism si Escalada, legitimat la Clubul Sportiv Montan Altitudine, profesor universitar si doctor in filologie, in varsta de 42 de ani. Filip imbina cariera profesionala cu pasiunea montana. A “descoperit” muntii inalti si alpinismul de altitudine tarziu, insa, odata ce a facut-o, a inceput o efervescenta activitate de antrenament si pregatire sportiva, urmata de ascensiuni ale culmilor montane. Circuitul 7 Munti din Gradina Carpatilor este locul consacrat al antrenamentelor si deciziilor pentru expeditiile reusite ale lui Filip: cel mai inalt varf din muntii Atlas din Maroc, Toubkal (4167 m), cel mai inalt varf din Iran si cel mai inalt vulcan din Asia, Damavand (5671 m), iar acum, varful Elbrus pe Ruta Nordica (5642 m) din Rusia, ultimele doua fiind parte din circuitul international 7 Volcanoes. Filip isi duce pasiunea la un alt nivel si, asa cum in viata profesionala “pune suflet” si se implica in mod activ in procesul educational al catorva sute de studenti, intelege sa urce, treapta cu treapta, pe varful muntilor inalti pentru a demonstra ca imposibilul nu exista.

“Am venit aici sa urc pe aceasta ruta indiferent cat de greu este sau imi este”, spune el cu privirea fixata catre culmea inzapezita. Si a reusit.

Ruta Nordica a muntelui Elbrus incepe de la 2.500 m unde este tabara de baza, apoi se urca pana la 3.800 m unde este ultima tabara. De aici, fiecare isi ia deciziile in legatura cu atacarea varfului aflat la o diferenta de nivel de peste 1.800 m. Urcarea in ziua de varf este dura, intensa, ritmul cardiac alert, oxigenul tot mai pretios, temerarii din ce in ce mai putini, dar varful mereu mai aproape. Fiecare pas este un efort de vointa si o lupta cu propriile limite. Filip a atins varful la ora 5.30, dupa un efort de 6 ore la temperatura de -16 grade si un vant descurajant. Frumusetea peisajului la rasarit de soare, din cel mai inalt punct al Europei a fost, insa, inegalabila, facand ca orice efort sa merite din plin. Intr-un gest de onoare, Filip a legat un mic steag romanesc pe varful Elbrus.

Echipa se va intoarce in tara vineri, 24 august, pe aeroportul Henry Coanda, la ora 18.00 cu zborul PC392 din Istanbul.