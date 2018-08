Viorica Dăncilă este un premier foarte bun

147509 – 22082018 – Categoric nu o schimb pe Viorica Dăncilă, trebuie să rămână până în 2020, este un premier foarte bun.

Nu știu dacă la CEX se va decide o remaniere, dar discuții despre activitatea unor miniștri trebuie să fie. Sunt miniștri de care au sunt nemulțumit personal. I-am spus doamnei prim-ministru aseară a analizeze cu celeritate schimbarea procedurilor de avizare din ministere. Unii funcționari vor să împiedice orice inițiativă. România nu se poate dezvolta în felul ăsta. Am rugat-o să facă o schimbare radicală a acestei birocrații care sugrumă actul de guvernare.

Ce s-a întâmplat cu acești mincinoși, începând cu Iohannis și terminând cu Tapalagă? Ce se va întâmpla din octombrie cu ei? O să rog pe cineva de la partid să facă un inventor.

CEX nu va pune în discuție scrisoarea Ecaterinei Andronescu, nici ce a spus Tudose. Nici nu le dau importanță. Noi avem lucruri grele de făcut. Vom aproba un set de acțiuni pentru această toamnă. Nu punem în discuție excluderea Ecaterinei Andronescu.

Cum să-mi pun problema să amân nunta copilului meu? Nici vorbă. Cum să anulez nunta copilului meu? Vedeți unde duce Iohannis această țară? Așa vrea să conducă România și după 2019. Am stat 10 ani cu Băsescu, mai vrem 10 ani cu Iohannis?

Vreau să văd cât de departe vor ajunge acești indivizi împreună cu Iohannis pentru că vor primi răspuns pe măsură de la mine. PSD nu va lăsa ca România să fie condusă prin violență, să fie jecmănită de Iohannis.

Relația cu Tăriceanu nu este rece. Ne-am întâlnit de mai multe ori în zilele acestea, am și băut o bere împreună, am mâncat niște pește. Nu este nicio intenție în interiorul PSD de rupere a coaliției. Putem merge împreună chiar și două mandate, după 2020.

Nu sunt șahist, știu să mut piese, dar nu sunt șahist. Bridge, dar nu mai am timp.

Am vorbit cu Vlase de anul trecut din aprilie și i-am spus că îl voi susține la SIE și până la urmă a ajuns la SIE. Ce va face din acea poziție, nu am de unde să știu. Depinde de el dacă nu se va lăsa vopsit, dacă va acționa pentru România și nu pentru un om. Aș vrea să mai primesc informări de la SIE, dar dacă el consideră că nu e necesar…

Coldea nu a fost străin de condamnările mele din dosarul referendumul. Nici el nici Maior. Eu nu pot să am o relație de prietenie cu astfel de oameni. Eu tot am așteptat să mă invite Manda la comisie, nu m-a invitat, eu nu pot să zgârâi la uși. O să facem o emisiune doar pe această temă. Știți ceva? Nici nu mă mai duc. Am tot așteptat atât, nu m-a invitat, nu mă mai duc. O spun public. Acum, zic și eu ca Florin Iordache: Altă întrebare!

Vasile Dîncu este un foarte bun prieten al meu. Să nu aveți impresia că el este prieten cu Coldea.

În guvernul tehnocrat l-a rugat Iohannis să intre, l-a rugat și Cioloș. Ne-am văzut în trei cu Dîncu și Cioloș. Dîncu are un mare merit că a protejat proiectele pe care ei voiau să le distrugă, Cioloș era condus de liberali. Am colaborat foarte bine cu el, colaborăm foarte bine, ne întâlnim mai rar, dar vorbim. El nu a avut o relație foarte bună cu Cioloș.

Cu Coldea cred că am vorbit ultima dată la 1 decembrie 2016. Am fost la o vilă de-a SRI din Primăverii, la fasole, tradițional. Eu nu mai vorbesc cu oamenii în care nu am încredere.

Eu știam că voi fi condamnat în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman. Iohannis a pus o presiune enormă, nu avea cum să lase să-i scape o asemenea ocazie.

Noi am câștigat câteva bătălii cu statul paralel. Este important dacă toți colegii mei au curaj să mergem până la capăt, pentru că statul paralel imediat se regrupează.

Maior este la fel de nociv precum Coldea. Este implicat în partidul politic al lui Ponta, este nașul său. El și înainte era implicat în toate partidele, în special în PSD. Să nu credeți că Maior era o zână la SRI. Coldea nu putea să facă nicio acțiune cât de mică fără aprobarea lui Maior.