ANCOM lanseaza in consultare taxele de licenta pentru multiplexurile de radiodifuziune digitala terestra

147651 – 06092018 – ANCOM a publicat in consultare Proiectul de Hotarare a Guvernului privind acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio in sistem digital terestru de radiodifuziune prin care sunt stabilite modul de desfasurare a procedurii de selectie, conditiile de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radio si taxele minime de licenta pentru multiplexurile de radiodifuziune digitala terestra T-DAB+ pe care Autoritatea le va aloca prin licitatie.

Taxa minima de licenta pentru multiplexurile nationale, care reprezinta pretul de pornire in cadrul licitatiei, este de 75.000 de euro. In cazul in care vor fi alocate multiplexuri regionale, taxa minima de licenta variaza in functie de zona in care este alocat, situandu-se intre 1.050 si 5.500 de euro pentru un multiplex alocat in Bucuresti. Taxa de licenta rezultata in urma procedurii de selectie va fi achitata catre bugetul de stat in termen de cel mult 90 de zile calendaristice de la data anuntarii rezultatelor licitatiei.

In data de 23 august 2018, ANCOM a lansat in consultare publica decizia de organizare a licitatiei si caietul de sarcini pentru alocarea unui multiplex national de radiodifuziune digitala terestra T-DAB+ in banda 223-230 MHz (canalul 12 de televiziune) si a unui multiplex national de radiodifuziune digitala terestra T-DAB+ sau a 36 de multiplexuri regionale in banda 216-223 MHz (canalul 11 de televiziune). Multiplexurile regionale pot fi acordate numai in cazul in care pentru licenta nationala din banda 216-223 MHz nu este depusa nicio oferta valabila in cadrul procedurii de selectie.

Aceste multiplexuri vor fi acordate, pentru o perioada de 10 ani, printr-o procedura de selectie competitiva.

Procedura de selectie competitiva presupune ca fiecare ofertant sa depuna o oferta initiala prin care sa indice multiplexurile pe care doreste sa le achizitioneze. In cazul in care cererea depaseste numarul de multiplexuri disponibile, se vor organiza runde primare de licitatie pana cand cererea nu mai depaseste oferta.

Toate criteriile de calificare pentru participanti propuse de ANCOM sunt disponibile in caietul de sarcini.

Licitatia va fi demarata prin publicarea unui anunt, dupa ce documentatia va fi finalizata. Cei interesati sa participe la procedura vor avea patru saptamani de la anuntul de demarare pentru depunerea dosarului de candidatura, iar ANCOM va anunta candidaturile calificate in termen de doua zile de la depunere, urmand ca apoi sa se desfasoare etapele propriu-zise de licitatie. ANCOM va anunta rezultatele licitatei in trei zile de la finalizarea acesteia, iar plata de catre castigatori a taxei de licenta rezultata in urma procedurii trebuie sa fie facuta in 90 de zile calendaristice de la data anuntarii rezultatelor.

Castigatorii multiplexurilor nationale vor avea obligatia ca, in termen de 2 ani de la data obtinerii licentelor, sa puna in functiune un numar de cel putin 10 emitatoare si sa lanseze serviciul dupa instalarea si autorizarea a cel putin doua emitatoare in Bucuresti, pentru fiecare multiplex.

Castigatorii multiplexurilor regionale vor avea obligatia de a pune in functiune cel putin un emitator in fiecare alocare, in termen de 18 luni de la data obtinerii licentelor.