ANCOM propune modificarea unor prevederi legate de tariful de utilizare a spectrului

147670 – 07092018 – Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a lansat astazi in consultare publica un proiect de decizie care actualizeaza modul de stabilire a tarifului de utilizare a spectrului, urmarind in special imbunatatirea principiilor de tarifare si introducerea unui tarif de utilizare a spectrului pentru radiodifuziunea digitala terestra.

Introducerea tarifului pentru serviciile digitale de radiodifuziune terestra

Avand in vedere ca Autoritatea urmeaza sa organizeze o procedura de selectie pentru alocarea spectrului din banda VHF (174-230 MHz) pentru servicii digitale de radiodifuziune terestra (T-DAB) in acest an, proiectul supus consultarii publice propune stabilirea tarifului de utilizare a spectrului care va fi achitat de catre titularii drepturilor de utilizare a frecventelor radio destinate furnizarii acestor servicii.

Tariful de utilizare propus tine cont de natura serviciului ce urmeaza a fi furnizat, luandu-se in considerare si faptul ca intr-un canal de televiziune de 7 MHz se pot introduce 4 blocuri de T-DAB.

Alte propuneri privind tarifarea spectrului pentru anumite servicii de radiocomunicatii

O alta modificare propusa se refera la modificarea tarifului de utilizare a spectrului din serviciile mobil maritim, mobil aeronautic si a tarifului pentru serviciul de radiodeterminare. In prezent, navele si aeronavele, si implicit statiile radio de la sol, respectiv coasta, au un set bine definit si dedicat de benzi de frecvente, special rezervat, indiferent de echiparea concreta a navei sau aeronavei. In acest context, nu se mai justifica existenta unei diferentieri intre diferitele tipuri de nave, respectiv aeronave, pe criterii legate de echipare sau de ruta de navigatie.

ANCOM propune modificarea sistemului de tarifare a componentelor terestre complementare (CGC) asociate sistemelor de comunicatii electronice prin satelit din benzile 1980-2010 MHz/2170-2200 MHz in functie de numarul si amplasarea statiilor de baza CGC. Astfel, cei doi operatori selectati de catre Comisia Europeana, Inmarsat Ventures Ltd si Echostar Mobile Ltd, vor putea opta intre un tarif in functie de numarul si amplasarea statiilor de baza CGC sau in functie de banda de frecvente utilizata la nivel national. Tariful pe statie de baza CGC propus a fost determinat in functie de raza zonei de serviciu si de rangul localitatii aflate in vecinatate la o distanta mai mica de 12 km.

Pentru tariful de utilizare a spectrului destinat transmisiilor temporare/ocazionale de programe audiovizuale prin satelit, realizate de catre persoane fizice sau juridice straine, ANCOM propune o diminuare cu 20% a nivelului din prezent.

Consultare publica

Proiectul de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 07.10.2018, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti), direct la Registratura sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro