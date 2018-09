Copiii și tinerii bucureșteni sărbătoresc Zilele Bucureștiului

147744 – 14092018 – Primaria Municipiului Bucuresti, prin Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti si Proedus, organizeaza, cu ocazia Zilelor Bucurestiului, doua evenimente dedicate tinerilor si copiilor din Capitala: Kids City, un festival al celor mici, dar si un eveniment pentru tinerii si studentii din Capitala.

Evenimentul dedicat tinerilor va avea loc in perioada 15-16 septembrie, in Parcul Circului din Capitala, fiind organizat prin Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti.

Pe parcursul celor doua zile, in intervalul 14.00-22.30, se vor desfasura o serie de activitati artistice, de divertisment si spectacole neconventionale, precum: laser show, acrobatic show, roboti Transformers, numere de magie, chameleon wall, papusi gigant, statui levitatie, picioroange cu led etc.

Totodata, incepand cu ora 20.00, tinerii bucuresteni sunt invitati la concertele celor mai in voga artisti romani care vor concerta in aer liber, Corina & Connect-R (15 septembrie) si DeepCentral & Alina Eremia (16 septembrie).

Tot in acest week-end, 14-16 septembrie, Primaria Municipiului Bucuresti, prin Proedus, organizeaza, in Parcul Cismigiu, cea de-a IV a editie a evenimentului Kids City. Ca in fiecare an, timp de 3 zile, cei mici vor sarbatori Zilele Bucurestiului intr-un decor fascinant, unde veselia si buna dispozitie nu vor lipsi.

Din cadrul evenimentului nu vor lipsi spectacolele, atelierele traditionale romanesti, decorurile inedite, jocurile, face paintingul, impletiturile si multe alte activitati interactive care vor aduce diversitate, atat in randul copiilor, cat si in randul parintiilor sau al bunicilor.

De asemenea, in zona Foisor, vor avea loc spectacole de muzica si dans, pe scena urcand artisti consacrati precum: Gasca Zurli, Magicianul Robert Tudor, Amna, Nicole Cherry sau Lidia Buble.