Cum scapă Dragnea de Firea

147612 – 03092018 – CExN al PSD a stabilit, sambata, la Neptun, sa se organizeze alegeri pentru functia de presedinte in 11 organizatii judetene conduse de lideri interimari, printre acestea fiind si organizatia PSD Bucuresti condusa de Gabriela Firea. Dragnea le-a cerut liderilor judeteni interimari ai PSD sa inceapa chiar de saptamana asta pregatirile pe plan local pentru organizarea de conferinte judetene de alegere a noilor presedinti.

Filialele judetene PSD din Botosani, Suceava, Cluj, Alba, Brasov, Braila, Timis, Iasi, Giurgiu si Sibiu, precum si organizatia PSD Bucuresti sunt conduse de presedinti interimari.

Statutul PSD a fost modificat la Congresul extraordinar din 10 martie in sensul in care alegerea presedintelui organizatiei judetene nu se va mai face prin scrutin intern, in care voteaza direct toti membrii de partid din judet, ci se revine la formula de alegere a conducerii organizatiei judetene prin delegati.

Pe 30 iunie 2016, Comitetul Executiv National (CExN) al PSD a luat act, la Targoviste, de demisia a sase presedinti de organizatii judetene, ca urmare a rezultatelor slabe la alegerile locale. Cei sase lideri judeteni care si-au dat atunci demisiile au fost Ovidiu Portariuc (Botosani), Catalin Nechifor (Suceava), Remus Lapusan (Cluj), Ioan Dirzu (Alba), Mihai Mohaci (Brasov) si Octavian Petric (Satu Mare). In locul lor, CExN al PSD i-a numit presedinti interimari, pana la organizarea de alegeri judetene, pe Doina Fedorovici (Botosani), Ioan Stan (Suceava), Horia Nasra (Cluj), Marius Dunca (Brasov) si Aurelia Fedorca (Satu Mare), in timp ce la PSD Alba a fost numit interimar tot demisionarul Ioan Dirzu. Din cele 6 organizatii judetene, doar PSD Satu Mare a organizat alegeri interne in care Aurelia Fedorca a devenit presedinte ales, nu desemnat de la centru.

O alta organizatie judeteana PSD condusa interimar este Braila. Fostul presedinte al PSD Braila, Mihai Tudose, a demisionat din functie dupa ce a fost ales vicepresedinte national al PSD la Congresul din 18 octombrie 2015. Interimatul a fost preluat de Aurel Simionescu. Pe 9 februarie 2016, dupa ce DNA l-a arestat preventiv pe Simionescu, conducerea judeteana a PSD Braila l-a numit presedinte interimar pe senatorul Ion Rotaru, care ocupa functia si in prezent.

Cel mai nou lider interimar din PSD este Calin Dobra. Acesta a preluat pe 23 ianuarie a.c. conducerea provizorie a filialei judetene din Timis a social-democratilor, dupa ce CExN al PSD l-a exclus din partid, pe 15 iunie 2017, pe presedintele judetean de la acea vreme, fostul premier Sorin Grindeanu.

De asemenea, organizatia PSD Iasi este condusa interimar de presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa. Acesta asigura interimatul filialei judetene din 22 februarie 2017, dupa ce intr-o sedinta a CExN al PSD desfasurata la Bucuresti, conducerea centrala a partidului a decis sa-l demita pe fostul presedinte PSD Iasi, Mihai Chirica, din toate functiile detinute in partid, la finalul unui sir de critici ale lui Chirica cu privire la OUG 13.

Si filiala judeteana PSD Giurgiu este condusa interimar, din februarie 2017, de Marian Mina, presedintele Consiliului Judetean. Interimatul din Giurgiu a aparut dupa ce fostul presedinte al filialei, senatorul Niculae Badalau, a fost promovat in 28 decembrie 2016, prin vot in CExN, in functia de presedinte executiv al PSD.

Printre sefii interimari ai PSD se afla si ministrul Turismului, Bogdan Trif, presedintele organizatiei judetene Sibiu.

Filiala PSD Bucuresti este condusa si ea, interimar, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. La 9 februarie 2016, dupa un conflict cu social-democratii din Sectorul 5, Robert Negoita s-a retras de la conducerea PSD Bucuresti, in locul acestuia fiind numita provizoriu Gabriela Firea.