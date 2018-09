Expoziţia ”Searching for God” a lui Remus Țiplea la Galeria ICR Berlin, în cadrul Emop Berlin – European Month of Photography

147911 – 28092018 – ICR Berlin organizează, în perioada 28 septembrie – 23 noiembrie 2018, expoziția de fotografie ”Searching for God – Religious Denominations in Romania” a artistului Remus Ţiplea. Expoziția are loc în cadrul festivalului de fotografie EMOP Berlin – European Month Of Photography 2018. Vernisajul expoziției a avut loc cu o zi înaintea deschiderii oficiale a festivalului, pe data de 27 septembrie 2018, de la orele 19.00, la galeria ICR Berlin.

Expoziția „Searching for God – Religious Denominations in Romania”, curatoriată de Raluca Buţincu Betea şi Alexandra Crăsnaru Dragomir, conține o serie de fotografii, realizate de Remus Țiplea între anii 2012 și 2018, care documentează viața spirituală și ritualurile principalelor confesiuni religioase din nord-vestul României (ortodocși, catolici, penticostali, protestanți, martori ai lui Iehova și adventiști de ziua a șaptea).

Acest efort de documentare, care s-a desfășurat pe termen lung, a constituit o adevărată provocare pentru artist. În cei șapte ani dedicaţi acestui proiect fotograful a reușit să surprindă temele principale și ritualurile comune, cum ar fi botezul, nunta, înmormântarea, pelerinajele, construcția lăcașelor de cult, slujbele duminicale și alte sărbători, concentrându-se asupra a ceea ce unește aceste confesiuni și nu asupra a ceea ce le separă.

În cadrul vernisajului va fi prezentat şi albumul fotografic ”Dumnezeul meu / My Lord” care conţine o selecţie mai amplă de fotografii (230) realizate în ultimii şapte ani. Albumul a aparut luna aceasta, în ediţie bilingvă – româno-engleză, sub patronajul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare.

Festivalul EMOP Berlin este cel mai mare festival german de fotografie, fiind organizat o dată la doi ani de Kulturprojekte Berlin GmbH în colaborare cu muzee, instituții culturale, galerii, ambasade, spații de proiect și școli de fotografie din Berlin și Potsdam. EMOP Berlin este membru al proiectului european EMOP (European Month Of Photography), care include festivalurile de fotografie din Bratislava, Budapesta, Ljubljana, Luxemburg, Paris, Viena şi Atena. Institutul Cultural Român din Berlin a mai găzduit în cadrul aceluiaşi festival, în anul 2016, expoziţia ”Bumbata” a artistului Cosmin Bumbuţ.

Remus Ţiplea (născut în 1972 în Negrești Oaș) a început să fotografieze în anul 2009, concentrându-se în special asupra fotografiei documentare și macro. Șase ani mai târziu, Ţiplea s-a clasat cu proiectul „Ciurdarii” în finala Sony World Photography Awards, seria fiind prin urmare expusă în Londra, Berlin, Köln, Beijing, New York şi Milano. Fotografiile lui au fost prezentate și în cadrul unor expoziții personale organizate la Cluj-Napoca, Paris și Lisabona, fiind publicate totodată în numeroase reviste de prestigiu din Europa şi Statele Unite ale Americii, precum: The Huffington Post, The Telegraph, The Guardian, La Repubblica, National Geographic sau Feature Shoot. În 2017 Remus Ţiplea a publicat albumul fotoetnografic „Din Oaș în Paști”.