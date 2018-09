Firea plusează: ”M-am săturat de șobolănisme subterane!”

147644 – 05092018 – Liderul PSD București – Ilfov, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, i-a transmis miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, un nou mesaj șefului său de partid, Liviu Dragnea. Firea a acuzat că preşedintele social-democraţilor şi al Camerei Deputaţilor organizează o campanie prin care urmăreşte discreditarea sa. Edilul Capitalei nu a uitat să menţioneze că ea nu face parte din statul paralel şi că, spre deosebire de Dragnea, nu a tăiat porci cu numele grele din SRI şi DNA.

Conform declarațiilor primarului general al Capitalei, liderul PSD i-a sabotat acţunile de edil, iar deciziile se iau cu apropiaţii de la Teleorman şi din afara PSD. Ba mai mult, acesta ar fi ajuns să ceară şi părerea iubitei sale, Irina Tănase. Pe fondul tuturor declarațiilor făcute în ultimele zile,

”Am luat decizia cu colegii mei de a organiza o conferință de presă pentru a explica ce proiecte au fost blocate de Guvern, care sunt privite ca un moft. Aș vrea să prezint acuzațiile care mi-au fost aduse și care s-au întețit aseară în timpul interviului de la TVR. Se transmite că vreau să pun umărul la dărâmarea Guvernului. O nouă campanie de dezintoxicare, marca Liviu Dragnea pentru a mă defăima şi a ascunde adevăratele probleme ale românilor. O altă acuzație care mi s-a adus din cauză că am îndrăznit să spun că nu mergem pe drumul bun, este aceea că am fost racolată de statul paralel. Nu este adevărat. Nu eu am tăiat porci. S-a mai spus că m-am dat de partea adversarilor politici. Toți românii știu cât de greu mi-a fost și îmi este pentru că am fost primii lideri politici care m-am confruntat cu atitudinile nedemocratice ale liderilor opoziției. Ni s-au făcut plângeri penale, mitinguri, am fost atacați. După doi ani de luptă politică dură cu adversarii politici, această acuzație arată disperare. O acuzație pe care aș vrea să o numesc diabolică s-a transmis în ultimele zile după CEx, către mediul de afaceri, că Primarul General nu are o problemă, totul merge bine, dar că este un purtător de cuvânt al celor care se opun grațierii și amnistiei. Această acuzație este din sfera SF pentru că noi nu am discutat despre așa ceva. Acest subiect a fost discutat de Dragnea doar cu câțiva apropiați. Nu sunt împotriva vreunui proiect. Totul trebuie să fie în deplină legalitate, să nu compromitem Guvernul și PSD să nu treacă rușinos în istorie. Nu suntem de acord cu improvizații juridice care înțeleg că se pun la cale. Nu m-am opus vreunui proiect din vreun domeniu atâta timp cât a fost elaborat în deplină legalitate. Orice invenție juridică ne poate duce pe toți în haos”, a declarat Firea.

”Există o îmbunătățire a relației dintre Guvern și Primărie de când Dăncilă este premier. S-a realizat o ameliorare, dar nu o rezolvare. Avem sprijin din partea unor colegi din ministere și agenții, dar alții așteaptă un semnal politic din partea lui Dragnea. Există oameni care ne-au ajutat dar așteaptă un ok politic”, a continuat Firea, care a adus în discuție și problema tăierii bugetului Capitalei.

Firea: ”Nu fac parte din nici o grupare PSD. Sunt președinte la București și Ilfov și am spus aceste puncte de vedere, după ce am avut nenumărate apeluri de sprijin și discuții cu Dragnea. Nu vreau să se înțeleagă că dorim avantaje nelimitate pentru București în detrimentul țării. Primul conflict a fost la începutul anului trecut când s-a solicitat ca bugetul Capitalei să fie tăiat cu 40%. M-am luptat să nu fie tăiat bugetul. Când am văut că nu cedez și nu îmi consolidez poziția, după o oră două, a venit și el la întâlnirea cu Tudose. Știm foarte bine, la orele târziu din noapte cine spunea să se taie bugetul Capitalei. Nu putem să fim mințiți la nesfârșit. Am trecut peste acel moment, dar asta nu înseamnă că nu a lăsat răîni. Mi-am pierdut încrederea. Nu sprijină proiectele Capitalei, ba chiar vrea să le saboteze”.

Întrebată dacă mai există nemulțumiri în partid, primarul Capitalei susține că nu știe de existența acestora. ”Cei care au un cuvânt de spus, îl vor face public. Dacă nu mai este nimeni, înseamnă că Dragnea și-a dus planul de manipulare la bun sfârșit. Eu nu am ce să le reproșez colegilor mei. Eu am vorbit cu colegii mei despre colegii mei despre problemele Capitalei. Mi-au dat dreptate în discuții unu la unu. Consultațiile nu trebuie să se facă cu un grup restrâns”.

Referitor la solicitarea făcută către liderul PSD de a demisiona din funcție Firea a declarat că există motive pentru care Dragnea ar trebui să se retragă. ”Prin prizma faptului că a blocat proiectele Bucureștiului, trebuie să facă un pas lateral. Aceste lucruri trebuie discutate la nivel statutar. Aceste lucrui trebuie afirmate public. Nu sunt de accord, așa cum s-a întâmplat în trecut, să începapă o dizidență informațională în partid, care ar transforma partidul în trei partide mai mici. Nu voi face un gest care să atace solidaritatea noastră. Dar cred că s-a mers prea departe cu acest concept. Dacă spui ceva, ți se spune că nu ești unitar în anul Centenar, că ești cu statul paralel, că vrei să pice Guvernul. Mereu voi respecta decizia colegilor din partid. Mereu o să am curajul să spun ce am de spus. M-am săturat de șobolănisme subterane”.