Ioana Maria Filimon va reprezenta Romania la Miss Tourism Universe 2018 de la Beirut

147661 – 07092018 – In urma selectiei nationale Miss Tourism Universe Romania 2018, organizata ieri in capitala de agentia ExclusivEvent, Ioana Maria Flilimon a fost desemnata oficial sa reprezinte Romania in cadrul competitiei Miss Tourism Universe, competitie care se desfasura in acest an in perioada 8 – 25 septembrie in Beirut, Liban. In competitie vor participa 40 de tari.

Ioana este nascuta in Timisoara si locuieste in Bucuresti, are 27 de ani, 1.72 m inaltime iar dimensiunile sale sunt 86-59-94

Ioana a absolvit Facultatea de Inginerie a Mediului din cadrul Universitatii de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului din Timișoara, master Ingineria Mediului in cadrul Universitatii de Stiințe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului din Timișoara. Ioana vorbeste 1 limba straina, engleza.

Castigatoare a competitiei Miss Romania 2016, Ioana s-a decis sa isi incerce sansele pentru prima data intr-o competitie internationala de frumusete.

Cu o bogata experienta de model pe plan national, Ioana a aparut in numeroase reclamele, pictoriale, emisiuni tv si prezentari de moda.

Ioana a practicat scrima timp de doi ani si este pasionata de calatorii, plimbari, skijet, arta fotografica si dans. In viitorul apropiat, Ioana isi doreste sa devina o femeie de afaceri de succes si sa deschida un adapost pentru animale.