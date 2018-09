Marian Petrache: ”Statisticile arată crunt!”

147822 – 24092018 – Dincolo de conflictele politice, care ne consumă inutil timpul, se întâmplă lucruri care ne vor afecta negativ pe termen lung. Nu mai suntem 23 de milioane de locuitori. Suntem doar 19 milioane. Nu mai suntem 8 milioane de salariați, am ajuns la mai puțin de 5 milioane, atrage atenția Marian Petrache, vicepreședinte al PNL București – Ilfov.

”În ultimii 27 de ani, ne-au tot plecat românii cei mai activi! Oamenii buni de muncă, dornici să-și facă un rost în viață, să-și crească copiii decent, fără lipsuri. Milioane de români și-au găsit nu doar job-uri bine plătite, ci s-au integrat în sistemele țărilor în care au emigrat: Și-au dus copiii la școli și grădinițe, iar acum, după ce s-au așezat și la casele lor în Germania, Spania, Italia, Franța, Grecia, Cipru, se mai întorc acasă doar în vacanțe. Și-au chemat la ei frați și surori, până și părinții și-i tratează în străinătate. Plecările succesive din ultimul an sunt și mai triste: artiști, jurnaliști, economiști, antreprenori, oameni cu inițiativă și-au luat bilete de avion doar dus, cu gândul să-și caute o țară în care să fie respectați ca și cetățeni onești. E o plecare sistematică a oamenilor creativi. Iar mulți dintre cei care rămân sunt tot mai dependenți de stat sau de corporații. Concret, anul trecut au părăsit România peste 220.000 de români. Aproape 50% din ei sub 34 de ani. Statisticile arată crunt. La 116 persoane vârstnice peste 65 de ani, sunt 100 de tineri sub 15 ani, fenomen al îmbătrânirii populației unei țări foarte periculos. Toată lumea vorbește de nevoia de investiții în educație, ca singura șansă de evoluție a României. Măcar după modelul altor state. Perfect adevărat! Dar înainte de asta sau odată cu asta, ar trebui să vedem care sunt resorturile ce împing românii în pribegie și ce ar trebui să facem să oprim acest exod și apoi să-i aducem înapoi pe cei 4,5 milioane de români activi, care muncesc pe alte meleaguri și contribuie la bunăstarea altora. Am avut o întâlnire de lucru la nivelului liderilor PNL și despre asta le-am vorbit. Le-am spus că Partidul Național Liberal, partid istoric și plin de tradiție democratică, are obligația să prezinte, în cel mai scurt timp, un proiect politic, economic și social prin care să crească sustenabil nivelul de trai al românilor, să oprească aceste plecari și să determine întoarcerea românilor acasă. Să dezbatem toți acest proiect și el sa devină biblie pentru toate guvernele ce vor urma, indiferent de culoarea politică. Sa ieșim din mocirla neputinței și a mizeriei morale în care ne afundăm în fiecare zi. Sper că am trezit câteva conștiințe”, scrie Petrache pe pagina sa de Facebook.