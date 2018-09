147709 – 12092018 – In urma selectiei nationale Miss Tourism World Romania 2018, organizata in Capitala de agentiaExclusivEvent, Ada-Maria Ileana a fost desemnata oficial sa reprezinte Romania in cadrul competitiei Miss Tourism World 2018, competitie care se desfasura in acest an in perioada 11 – 29 septembrie in China. In competitie vor participa 40 de tari.

Ada este nascuta si locuieste in Bucuresti, are 21 de ani, 1.75 m inaltime iar dimensiunile sale sunt 92-62-92 Ada este studenta in anul al II-lea la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității Bucuresti. Ada vorbeste două limbi straine, engleza si franceza, profesand de-altfel ca profesoara de limba engleză.

Finalista Miss Universe Romania 2017, Ada s-a decis sa isi incerce sansele pentru prima data intr-o competitie internationala de frumusete.

Ada este pasionata de cântat, lectura, pictura, dans, dezbateri si balet. Ca si planuri de viitor, Ada isi doreste sa termine licenta, masterul si doctoratul in domeniul securitatii si al relatiilor internationale si sa urmeze o cariera in diplomație, visul ei fiind sa reprezinte Romania in ONU sau NATO. Pe plan personal Ada isi doreste sa-si întemeieze o familie si sa adopte un copil.

Ada a avut mereu rezultate deosebite la învățătură, terminând scoala generala cu media 10 si Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Bucuresti cu media 9.65 la Bacalaureat. Ada a câștigat numeroase premii la olimpiadele locale si naționale la matematică, limba română, fizică, muzica si limba engleză.

Ca activitati extrașcolare Ada a urmat ani de zile cursuri de pian, canto, balet si dansuri populare.