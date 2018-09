Piata de gros a serviciilor de linii închiriate nu mai este reglementată

147627 – 04092018 – Decizia ANCOM care are drept consecinta retragerea obligatiilor impuse Telekom Romania Communications S.A. pe piata serviciilor de linii inchiriate – segmente terminale, cu capacitati de transmisie de pana la si inclusiv 2Mbps, a primit raspunsul favorabil al Comisiei Europene si a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, intrand in vigoare incepand cu data de 27 august 2018.

Retragerea obligatiilor impuse pe piata

Retragerea obligatiilor din sarcina Telekom Romania Communications S.A. s-a bazat pe o analiza care a aratat ca niciun furnizor nu detine putere semnificativa pe piata serviciilor de acces de calitate superioara furnizate la puncte fixe. De asemenea, aceasta analiza a aratat ca beneficiarii serviciilor de linii inchiriate reglementate au acces la solutii alternative pe piata.

In acelasi timp, pentru a permite adaptarea la noua situatie, decizia ANCOM prevede mentinerea, cu caracter tranzitoriu, pana la data de 27 august 2019, in sarcina Telekom Romania Communications S.A., a obligatiilor pe care le are in raport cu beneficiarii actuali ai serviciilor de linii inchiriate reglementate. Obligatia de evidenta contabila separata in ceea ce priveste serviciile de linii inchiriate a fost retrasa din sarcina Telekom Romania Communications S.A. incepand cu exercitiul financiar aferent anului 2018.

Serviciile de acces de calitate superioara furnizate la puncte fixe

Serviciile de acces de calitate superioara furnizate la puncte fixe pe piata de gros, se refera atat la serviciile de linii inchiriate – segmente terminale, cat si la orice alte servicii de acces cu functionalitati similare acestora.

Aceste servicii au un rol esential in furnizarea de servicii de comunicatii electronice pe piata cu amanuntul (in mod particular de servicii de linii inchiriate si servicii VPN – Virtual Private Network) societatilor private de marime medie si mare sau institutiilor publice, fiind utilizate inclusiv de anumiti furnizori in scopul extinderii acoperirii propriilor retele, in zonele unde nu sunt prezenti.

Decizia ANCOM

Decizia presedintelui ANCOM nr. 686/2018 privind identificarea pietei relevante corespunzatoare serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioara a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 736 din 27 august 2018 si a intrat in vigoare la aceeasi data.

Decizia presedintelui ANCOM nr. 686/2018 a abrogat Decizia presedintelui ANCOM nr. 6/2011 privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice corespunzatoare serviciilor de linii inchiriate. Drept consecinta Decizia presedintelui ANCOM nr. 15/2011 privind obligatiile impuse operatorului cu putere semnificativa pe piata serviciilor de linii inchiriate – segmente terminale cu capacitatea de transmisie de pana la si inclusiv 2 Mbps si-a incetat efectele, cu exceptia contractelor in vigoare, pentru care obligatiile in raport cu beneficiarii serviciilor de linii inchiriate subzista pana la data de 27 august 2019