Șefii Jandarmeriei, puși sub acuzare

147820 – 21092018 – Șeful Jandarmeriei Române, Ionuț Sindile, a fost huiduti vineri în momentul când a ajuns la Parchetul general, unde a fost chemat pentru a i se aduce la cunoștință calitatea de suspect în dosarul reprimării violente a mintigului din 10 august.

Șeful interimar al Jandarmeriei a fost pus sub acuzare pentru complicitate la abuz in serviciu și complicitate la participatie improprie la purtare abuziva. El a ieșit de la audieri și a fost întâmpinat de un grup de protestatari care l-au huiduit. Ionut Sindile a declarat ca a fost pus sub acuzare pentru complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva. A adăugat ca Jandarmeria și a cerut scuze și ca acum urmează partea legală.

La scurt timp a ieșit de la audieri și adjunctul șefului Jandarmeriei, Sebastian Cucoș, care nu a făcut însă declarații presei. La ieșirea de la audieri, s-a produs o mică busculadă. Cucoș a fost pus și el sub acuzare tot pentru complicitate la abuz in serviciu și complicitate la participatie improprie la purtare abuziva.

La audieri a venit și maiorul Laurențiu Cazan, care a intrat în Parchetul General prin ministerul Mediului. A fost urmărit și huiduit de protestatari. El este pus sub acuzare pentru abuz in serviciu și participatie improprie la purtare abuziva, fals și uz de fals. Cazan a fost șeful dispozitivului de jandarmi din piața Victoriei din 10 August. Cazan a ieșit din ministrul mediului și a intrat in parchetul general. A fost flancat de jandarmi și urmărit de protestatari care i-au strigat pe tot parcursul drumului pana in clădirea Parchetului.

Maiorul Laurențiu Cazan a declarat, la ieșirea de la audieri, că procurorii l-au anunțat că are calitate de suspect. Cazan susține in continuare ca a respectat legea și le-a transmis protestatarilor care ii strigau in ureche sa respecte și ei legea.

La Parchetul General a fost audiat și secretarul de Stat din MAI pentru relația cu instituția prefectului, Dan Mihai Chirica. El este pus sub acuzare pentru complicitate la abuz in serviciu și complicitate la participatie improprie la purtare abuziva. Și el a fost huiduit de protestatari, scrie G4Media.ro.

Potrivit publicației Curentul, de ancheta procurorilor ar fi vizată inclusiv ministrul de Interne, Carmen Dan.

Ionuț Sindile a fost numit pe 15 august șef al Jandarmeriei, pe 10 august el fiind adjunctul lui Cucoș.

Sebastian Cucoș este în prezent prim-adjunct al Jandarmeriei Românei, dar în seara reprimării violente a mitingului din 10 august a fost cel care se afla la comanda instituției.

Laurențiu Cazan este director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, în 10 august el fiind comandantul dispozitivului de jandarmi din Piața Victoriei și cel care a dat ordinul de intervenție în forță pentru evacuarea protestatarilor.

Nu în ultimul rând, Cătălin Paraschiv este șeful Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, unitate pe care a condus-o în seara de 10 august, după ce a fost dat ordinul de intervenție în forță. Paraschiv a fost filmat și fotografia agresând personal protestatari pașnici și chiar jurnaliști.