Adina Florea, candidatul la şefia DNA, audiată la CSM: “Nu am fost niciodată un procuror independent!/Protocoalele adaugă la lege/DNA nu trebuie să ancheteze abuzul în serviciu”

148012 – 08102018 – Procurorul Adina Florea, candidatul propus de ministrul Justiţiei Tudorel Toader la şefia DNA, a făcut declaraţii interesante în cadrul audierii de către CSM.”Nu am fost niciodată un procuror independent (..) pentru că am lucrat în sistemul în care ne desfăşurăm activitatea sub control ierarhic”, a spus Adina Florea. Chestionată de şeful Secţiei de procurori a CSM, Codruţ Olaru, ea a admis apoi că a avut o expimare nefericită.

“Cred că a fost o exprimare nefericită şi proabil m-am grăbit când i-am răspuns domnului ministru. Nu se pune problema de a nu fi independentă. În activitatea de desfăşurare a urmăririi penale am fost şi rămân independentă, nu despre asta era răspunsul meu, ci se referea la activitatea pe care procurorul general, în calitate de manager de nivel superior, o poate exercita, în sensul de coordonare, monitorizare a activităţii, nicidecum a interveni în privinţa independenţei personale ca manager, fie cu privire la independenţa procurorlui de execuţie care îşi desfăşoară activitatea”, a spus Florea.

În ce priveşte protocoalele Parchet – SRI, Adina Florea a declarat că, în opinia ei, acestea au adăugat la lege.

“În toată activitatea desfășurată până acum, nu am lucrat cu aceste protocoale, nu le-am cunoscut decât în momentul în care au devenit publice. Din punctul meu de vedere, acest protocoale adaugă la lege. Dacă Codul de procedură penală asigură cadrul procesual în baza căruia procurorul își desfășoară activitaea și iată deleagă activitatea în baza acestora. Aceste protocoale au creat un alt cadru, altul decât acela procesual, în baza căruia să poată lucra acele echipe prevăzute de protocoale și care excede cadrului procesual. Atitudinea pe care aș adopta-o ar fi aceea de a pune la dispoziția comisiei care ar verifica aceste protocoale a tuturor documentelor care să contribuie la aflarea adevărului”, a declarat Adina Florea, în cadrul interviului din Secția pentru Procurori a CSM.

Obiectul de activitate al Direcţiei Naţionale Anticorupţie nu este cercetarea infracţiunilor de abuz în serviciu, ci de a investiga infracţiuni de corupţie la nivel înalt şi mediu, a afirmat luni Adina Florea, propunerea ministrului Justiţiei pentru ocuparea funcţiei de procuror şef al DNA, potrivit Agerpres.

“Din datele statistice pe care le-am avut la îndemână, activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie s-a axat mai mult pe soluţionarea infracţiunilor de abuz în serviciu. Cred că obiectul de activitate al Direcţiei Naţionale Anticorupţie nu este constatarea şi cercetarea infracţiunilor de abuz în serviciu. Este acela de a constata, de a cerceta şi de a pune la dispoziţia şi pe masa judecătorului infracţiuni de corupţie la nivel înalt şi mediu. Infracţiunile de abuz în serviciu sunt infracţiuni prevăzute în Codul penal ca fiind infracţiuni de serviciu, iar în Legea 78/2000 – ca fiind infracţiuni asimilate celor de corupţie. Mai mult decât atât, am auzit în spaţiul public ideea că atât timp cât nu am putut să dovedim şi să documentăm infracţiunile de corupţie, astfel cum sunt ele prevăzute în Codul penal, am recurs la dovedirea infracţiunii mai facile, aceea de abuz în serviciu”, a declarat Florea. Ea a adăugat că rolul DNA este acela de a descoperi infracţiuni de corupţie complexe şi complicate, precizând că investigarea abuzului în serviciu ar intra în competenţa parchetelor de pe lângă tribunale sau judecătorii.

“Nu ştiu şi nu cred că rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie este acela de a cerceta infracţiuni facile. Dimpotrivă, rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie este acela de a cerceta, de a analiza, de a găsi acele infracţiuni de corupţie care au fost săvârşite prin cele mai complexe şi complicate metode infracţionale alese de infractori. Infracţiunile facile, acelea de abuz în serviciu, dacă este să ne referim la acestea, intră în competenţa parchetelor de pe lângă tribunale şi, de ce nu, a parchetelor de pe lângă judecătorii”, a spus Florea.

Adina Florea a susținut luni, 8 octombrie, interviul în faţa Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, care va da un aviz consultativ. – sursa: G4media.ro