ANCOM: Crestere de 8% a veniturilor din servicii postale in 2017 

148331– 31102018 – “Conform Raportului de date statistice privind serviciile postale pentru anul 2017 realizat de ANCOM, veniturile din servicii postale au crescut cu 8% in 2017, ajungand la 2,8 miliarde de lei, in timp ce traficul postal total a inregistrat o scadere de 1%. Din cele aproximativ 500 de mii de reclamatii depuse in 2017, pentru 32 de mii s-au acordat despagubiri, in medie de 191 lei/reclamatie”, a declarat Eduard Lovin, vicepresedintele ANCOM.

Traficul postal

Din totalul de 556 de milioane de trimiteri postale, 94% au fost trimiteri postale interne (aproximativ 522 de milioane). Restul de 34 de milioane au fost trimiteri postale internationale, reprezentand 6% din traficul postal total. Traficul intern a inregistrat o scadere de 2%, insa traficul international a crescut cu 8%.

Posta de scrisori (444 de milioane de trimiteri) a insemnat 80% din totalul trimiterilor postale din anul 2017, iar coletele (68 de milioane) au insemnat 12%, restul de 8% fiind alte servicii postale: trimiteri express (18 milioane), publicitate adresata (17 milioane), mandate postale (7 milioane), corespondenta si imprimate de peste 2 kg (2 milioane).

In ceea ce priveste traficul postal international, a crescut cu 12% numarul trimiterilor postale intrate in tara noastra, cele trimise din Romania scazand cu aproape 7%. Tendinta este una explicabila prin popularitatea tot mai mare a comertului electronic in randul utilizatorilor romani.

In medie, numarul trimiterilor postale per locuitor a ramas constant in 2017, fiind de 28 de trimiteri/an/locuitor. Infografic disponibil aici.

Valoarea pietei serviciilor postale

Valoarea totala a pietei serviciilor postale in anul 2017 a fost de 2,8 miliarde de lei, in crestere anuala cu 8%. Veniturile din trimiterile interne au crescut cu 10%, ajungand la 2 miliarde de lei (71% din totalul veniturilor din piata), in timp ce veniturile din trimiterile postale internationale au crescut cu 5% pana la 0,8 miliarde de lei.

In functie de veniturile totale din servicii postale realizate in anul 2017, liderul pietei detine o cota de piata de 22%, principalul competitor 21%, urmatorul competitor 13%, restul de 44% din venituri fiind impartite intre ceilalti furnizori.

Serviciul universal

Traficul generat de serviciile incluse in sfera serviciului universal a scazut in 2017 cu 23%, pana la 179 de milioane de trimiteri (32% din traficul postal total), din care 154 de milioane au fost trafic intern si 25 de milioane au fost trimiteri postale internationale.

Traficul intern inclus in sfera serviciului universal a continuat si in 2017 declinul inregistrat in anii anteriori, scazand cu 27%. Aceasta evolutie a fost generata in special de faptul ca unii furnizori au scos unele servicii din sfera serviciului universal, astfel ca traficul intern neinclus in sfera serviciului universal a crescut cu 15% in 2017.

Compania Nationala Posta Romana (CNPR) a procesat 46 de milioane de trimiteri incadrate in sfera serviciului universal (26% – un sfert din traficul inclus in sfera serviciului universal), din care 26 de milioane au fost trimiteri postale interne (17% din traficul intern inclus in sfera serviciului universal) si 20 de milioane de trimiteri postale internationale (80% din traficul international inclus in sfera serviciului universal).

Reclamatii privind serviciile postale

In anul 2017, furnizorii au raportat primirea a 492 de mii de reclamatii privind serviciile postale, cu 16% mai multe decat in anul anterior. Din totalul reclamatiilor depuse, 98 de mii (20%) au fost declarate de furnizorii de servicii postale ca fiind intemeiate, iar pentru 32 de mii dintre ele au fost platite despagubiri in valoare totala de 6,2 milioane de lei. Astfel, valoarea medie a unei despagubiri a fost de 191 de lei in anul 2017.

Raportul integral privind piata serviciilor postale din Romania in anul 2017 poate fi consultat aici.