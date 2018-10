Festivalul International de Teatru pentru Copii „100, 1.000, 1.000.000 de povesti”

147951 – 02102018 – Intre 6 si 13 octombrie 2018, Festivalul International de Teatru pentru Copii – FITC opreste timpul in loc pentru o suta, o mie, un milion de povesti dedicate celor mai tineri spectatori, copiii cu varsta cuprinsa intre cateva luni si 12 ani.

Organizat de Primaria Municipiului Bucuresti, prin Teatrul Ion Creanga, festivalul prilejuieste an de an intalniri cu spectacole valoroase din intreaga lume, cu scopul de a incuraja apropierea publicului tanar si foarte tanar de lumea diversa a artelor, si de lumea teatrului in mod special.

Un veritabil laborator care reuneste si mixeaza diferite forme de expresie teatrala, programul FITC #14 propune 17 spectacole. Productiile selectionate sunt reunite in doua sectiuni – spectacole pentru copii cu varsta sub 6 ani, respectiv peste 6 ani – si urmaresc sa antreneze empatia, abordand subiecte dintre cele mai diferite cu delicatete, umor si candoare.

Pe durata celor opt zile de festival, copiii vor afla povesti despre curajul de a descoperi lumea si de a ramane in echilibru, ca un acrobat fantastic, despre indrazneala de a infrunta marile intrebari care ne macina si despre raspunsurile magice care se ascund uneori intr-o cutie de carton. Fiecare spectacol este o aventura, o calatorie prin orase inchipuite, in mijlocul naturii sau pe luna cu viteza imaginatiei.

Insumand peste 30 de reprezentatii, productiile invitate sunt realizate de teatre si companii din Austria (Teatrul Toihaus;theater.nuu), Belgia (Théatre de la Guimbarde; Compania O Quel Dommage), Elvetia (Teatrul Circ Kunos), Finlanda (Compania de Dans Auraco), Italia (Compania ABC – Allegra Brigata Cinematica; Compania Circadi; Teatrul La Baracca – Testoni Ragazzi), Marea Britanie (Commotion Dance), Romania (Teatrul Ion Creanga, Teatrul Mic, Teatrul Tineretului Piatra Neamt, Teatrul de Papusi „Gulliver”Galati) si Spania (Compania Markeliñe).

Programul este completat de o serie de evenimente conexe adresate profesionistilor din domeniul artelor spectacolului pentru copii. Pentru acestia, festivalul propune doua workshopuri de miscare, coordonate de coregrafii Florin Fieroiu (Romania) si Omar Meza (Compania Da.Te Danza, Spania), dar si o dezbatere despre influenta noilor tehnologii asupra teatrului pentru publicul tanar.

Activitatile acestei editii vor avea loc la Sala Mica a Teatrului Ion Creanga (Str. Biserica Amzei 21-23) si in spatiile partenere: Sala Rapsodia, Centrul National al Dansului Bucuresti, Teatrul Excelsior, Teatrul Mic, Palatul National al Copiilor si Creart.

Cele mai valoroase performante actoricesti si productii prezentate in cadrul FITC #14 vor fi recompensate de catre juriul international al festivalului, alcatuit din Jo Belloli (specialist in domeniul teatrului pentru copii sub 6 ani, Marea Britanie), Omar Meza (coregraf si director artistic, Spania) si Florian Silaghi (actor, Romania).

Festivitatea de premiere va avea loc sambata, 13 octombrie, cu sprijinul Institutului Cultural Roman, care ofera in mod traditional cele doua premii decernate productiilor: Premiul „Cornel Todea” pentru cel mai bun spectacol adresat copiilor peste 6 ani si Premiul „Educatia Timpurie”, pentru cel mai bun spectacol adresat copiilor sub 6 ani.

PROGRAMUL complet, precum si mai multe detalii despre evenimentele programate pot fi consultate pe www.fitc.rosi Facebook.com/TeatrulIonCreanga.

BILETELE sunt disponibile la Casa de Bilete a Teatrului Ion Creanga din Str. Piata Amzei nr. 13 – punct de vanzare deschis la Sala Mare a Teatrului (aflata in curs de renovare) – nr. tel. 0767 934 374. Biletele se pot achizitiona si in reteaua Entertix, ONLINE pe www.entertix.ro.

Detalii despre oferta de ABONAMENTE si modalitatea de achizitionare a acestora sunt disponibile pe http://www.fitc.ro/bilete-abonamente/.