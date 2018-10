Frans Timmermans  avertizează România

147972 – 03102018 – Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a avertizat miercuri că executivul european va folosi toate mijloacele aflate la dispoziția sa, „dacă trebuie”, în cadrul dezbaterii privind statul de drept din România organizate de Parlamentul European la Strasbourg.

„Dați-mi voie să spun ceva foarte clar: Miza acestui proces este extrem de mare pentru viitorul Uniunii Europene și e la fel de importantă, dacă nu chiar mai importantă, pentru poporul român. Dacă Comisia trebuie să fie brutal de sinceră în evaluarea noastră, o vom face. Dacă trebuie să folosim alte mijloace la dispoziția noastră o vom face. Asta nu e o amenințare. Vă spun care e rolul Comisiei și vă spun că suntem gardienii Tratatelor și că ne luăm acest rol foarte în serios”, a spus Timmermans, la finalul dezbaterii.

Oficialul european nu a detaliat ce înțelege prin expresia „alte mijloace”, dar afirmația vine în contextul în care două țări, Polonia și Ungaria, sunt vizate de procedura Articolului 7 (denumită și opțiunea „nucleară”), care poate duce, la finalul unui proces foarte complicat, până la suspendarea dreptului de vot al unei țări europene.

Acesta a notat că România a înregistrat în ultimii 30 de ani „progrese enorme”, dar evoluțiile din prezent îl îngrijorează „atât de mult”.

„Pe ultima sută de metri a acestui maraton foarte dureros riscăm să nu trecem linia de sosire, astfel încât lupta anticorupție să nu mai poată fi întoarsă înapoi, astfel încât statul de drept să fie ireversibil”, a subliniat el.

Avem această dezbatere deoarece „ne pasă ce se întâmplă cu poporul român care vrea să-și îndeplinească destinul european”, a continuat el, precizând că va continua dialogul cu guvernul român.

Acesta a ironizat o parte dintre argumentele folosite de oficialii statului român în fața acuzațiilor de slăbire a statului de drept, citându-l pe Yogi Berra.

„Uneori am senzația de deja-vu all over again. Când critici pe cineva aud imediat – standarde duble, nu e un atac asupra guvernului ci un atac asupra unei țări. Noi am vrut o evaluare foarte la rece a situației din România. Facem acest lucru pentru poporul român și nu împotriva poporului român”, a avertizat Timmermans. Sursa: hotnews.ro