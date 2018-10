Furnizorii de servicii poștale vor transmite către autorități mai multe informații privind livrarea transfrontalieră de colete

148000 – 05102018 – Incepand cu anul 2019, furnizorii de servicii de livrare de colete au obligatia de a transmite ANCOM atat numarul coletelor manipulate pe teritoriul Romaniei, cat si pe cel al coletelor primite si expediate in UE si SEE, precum si cifra de afaceri generata de aceste servicii. Prevederile se regasesc in Regulamentul privind serviciile de livrare transfrontaliera de colete al Comisiei Europene. In data de 20 septembrie Comisia Europeana a adoptat si un act normativ de punere in aplicare a Regulamentului, stabilind la nivel european formularele de transmitere a acestor date. Conform legislatiei in vigoare, regulamentele europene sunt obligatorii si se aplica direct in forma stabilita la nivelul UE.

Obligatii ale furnizorilor de servicii postale, stabilite prin normele de aplicare

Furnizorii de servicii postale autorizati in Romania vor trebui sa transmita ANCOM caracteristicile si descrierea serviciilor de livrare de colete si termenii si conditiile generale pentru serviciile de livrare de colete pe care le furnizeaza.

Alte informatii care trebuie transmise vizeaza numarul coletelor interne procesate precum si cel al coletelor care intra si/sau ies de pe teritoriul tarii noastre, cifra de afaceri generata de serviciile de livrare de colete prestate la nivel international, european si global, numarul si numele subcontractorilor daca este cazul, numarul de persoane angajate implicate in livrarea de colete, precum si o lista de preturi accesibila publicului.

Aceste date statistice trebuie raportate ANCOM pana la data de 30 iunie a fiecarui an pentru anul anterior, exclusiv prin mijloace electronice, prin intermediul unei aplicatii informatice disponibile online aici, utilizand semnatura electronica certificata.

Cui se aplica?

Regulamentul se aplica furnizorilor de servicii postale care furnizeaza serviciul de livrare colete, indiferent daca furnizarea acestuia este la nivel national, european sau international.

Sunt exceptati de la transmiterea acestor informatii doar furnizorii de servicii postale care au, in medie, sub 50 de angajati implicati in furnizarea de servicii de livrare de colete.

Alte prevederi

Autoritatile nationale de reglementare pot impune cerinte suplimentare in materie de informare fata de cele mentionate de Regulament, cu conditia ca acestea sa fie necesare si proportionale.

Pana la data de 23 noiembrie 2019, statele membre trebuie sa adopte regimul sanctiunilor care se aplica in cazul nerespectarii dispozitiilor regulamentului, sa ia masurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora si sa notifice Comisia Europeana cu privire la acestea. Aceste sanctiuni trebuie sa fie eficace, proportionale si cu efect de descurajare.