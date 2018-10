Grup de lucru functional între România, Republica Moldova și Ucraina

148072 – 12102018 – Armonizarea legislației de mediu între România, Republica Moldova și Ucraina și constituirea unui grup de lucru funcțional, care să modifice prevederile existente în actualul acord de colaborare în vederea cooperării între Rezervațiile Biosferei ”Delta Dunării – Prutul de Jos” între cele trei țări sunt concluziile la care s-a ajuns în urma ședinței Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, care s-a desfășurat la Tulcea, joi, 11 octombrie 2018.

La eveniment au participat Mihai Gribincea, ambasadorul Republicii Moldova în România, Oleksandr Bankov, ambasadorul Ucrainei în România, mandatați de guvernele celor două state să deblocheze negocierile trilaterale, în vederea stabilirii de politici comune de mediu și în alte domenii. La dezbatere au fost prezenți Ion Câmpeanu, secretar de Stat în Ministerul Mediului, Ioan Jelev, președintele pentru România al Programului UNESCO ”Omul și biosfera”, parlamentari membri ai Comisiei pentru relația cu UNESCO, parlamentari tulceni, reprezentanți ai agențiilor și institutelor care gestionează problematica legată de Delta Dunării.

”Prezența celor doi ambasadori, ai Republicii Moldova și Ucrainei, ne-a permis să facem pași concreți pentru a îndeplini recomandările UNESCO de la Pamplona, prin care se dorește ca, acolo unde există rezervații ale biosferei învecinate, acestea să dezvolte politici și programe comune. Am reînnodat, practic, o colaborare începută acum mai bine de 15 ani, dar care acum se așază pe noi coordonate, odată cu acceptarea, în luna iulie a acestui an, a Rezervației Prutul de Jos în rândul rezervațiilor aflate sub patronaj UNESCO, după ce Rezervațiile Biosferei Delta Dunării din România și Dunărea din Ucraina erau deja incluse în UNESCO. Există deja un acord încheiat cu Republica Moldova și Ucraina, dar acesta trebuie modificat și trebuie ca o comisie comună, formată din specialiști, să lucreze împreună și care să transforme acest acord într-unul funcțional. Rolul nostru, al comisiei parlamentare, este de a impulsiona, de a așeza la aceeași masă toți factorii decidenți și sperăm că deciziile luate astăzi se vor aplica în cel mai scurt timp. Noi am propus concret

Ministerului Mediului să ia legătura cu partenerii din Ucraina și Republica Moldova, pentru constituirea comitetului de lucru”, a declarat deputatul Ionel Palăr, președintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, inițiatorul, împreună cu deputatul Eduard Lucian Simion, a dezbaterii de la Tulcea.

Cooperarea în zona Rezervației Biosferei trilaterale ”Delta Dunării – Prutul de Jos” va permite stabilirea de politici comune de mediu, de cercetare, educație și culturală, atragerea de importante fonduri europene sau programe comune de monitorizare, de pază și de studii în diverse domenii.

Concluziile întâlnirii vor fi puse la dispoziția reprezentantului UNESCO în România, care le va comunica cu Comitetul UNESCO ”Omul și biosfera”, pentru a se vedea preocuparea României pentru realizarea cooperării și colaborării în zona biosferelor învecinate dintre România, Ucraina și Republica Moldova.