Inițiativa România lansează ediția a II-a concursului civic Once Upon a Time in Romania

Inițiativa România lansează ediția a II-a concursului civic Once Upon a Time...

148150 – 18102018 – Mișcarea civică Inițiativa România și Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate, în parteneriat cu Ambasada Canadei în România, Bulgaria și Republica Moldova, lansează astăzi, 18.10.2018, ediția a II-a a concursului civic Once Upon a Time in Romania. Ediția de anul acesta are două etape de concurs:

Competiția civică Civic Avengers, care va dura timp de 6 săptămâni și în care participanții vor avea de îndeplinit 6 misiuni diferite, de complexitate crescândă. Câștigătorii se vor întâlni și discuta cu Președintele României, într-o întâlnire la cafea transmisă live pe rețelele social media. Competiția de scurt-metraje anticorupție Once Upon a Time in Romania. Perioada de înscriere a filmelor va începe în luna noiembrie 2018 și va fi precedată de un anunț oficial din partea Inițiativei România.

IMPORTANT: Înscrierea într-o etapă de concurs nu condiționează în niciun fel înscrierea în cealaltă etapă, fiind competiții independente.

Competiția “Civic Avengers”, care începe astăzi și durează până pe 4 decembrie 2018, este cel mai mare antrenament civic online din România. Invităm cetățenii români să se înscrie aici: https://www.onceinromania.ro/civicavengers. Prima misiune va fi comunicată și va începe în data de 23 octombrie 2018.

Timp de 6 săptămâni, participanții vor fi invitați să își antreneze și dezvolte puterile cetățenești parcurgând 6 misiuni diferite, de complexitate crescândă. În cele 6 misiuni Civic Avengers, concurenții vor trebui i) să înțeleagă impactul devastator al corupției, vizionând scurtmetrajele anticorupție de la ediția întâi a concursului Once Upon a Time in Romania; ii) să își demonstreze grija activă pentru mediu; iii) să se arate pregătiți pentru a-și cere drepturile de cetățeni fie prin intermediul contactului direct cu autoritățile și reprezentanții locali, fie, la nevoie, prin mijloacele protestelor pașnice; iv) să pună umărul la transparentizarea cheltuirii banilor publici, utilizând aplicația Harta Banilor Publici, dezvoltată tot de Inițiativa România.

Organizatorii își doresc să angreneze cât mai mulți tineri, prin joc, în acest antrenament civic pentru a încuraja cetățenia activă. Iar Marele Premiu, întâlnirea civică cu președintele României Klaus Iohannis, este deschisă cât mai multor câștigători, în funcție de performanțele din concurs.