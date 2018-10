Klaus Iohannis: „Să abordăm o atitudine de bună guvernare – adică guvernarea să se facă pentru cei guvernaţi, nu împotriva celor guvernați”  

148153 – 18102018 – Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut joi, 18 octombrie a.c., la Bruxelles, o declarație de presă înaintea participării la reuniunea Consiliului European.

Vă prezentăm în continuare transcrierea declarației de presă:

„Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Bună dimineața! Bine ați venit! Avem Consiliul European și Summitul ASEM. Consiliul European a debutat aseară cu o cină informală care nu a dus la niciun progres. S-a discutat despre Brexit, însă, din păcate, se pare că momentan progresul se lasă așteptat și nu s-a ajuns la niciun acord. Se va lucra în continuare, se va negocia în continuare, dar optimismul s-a redus, ca să mă exprim așa.

Jurnalist: Vă așteptați ca lucrurile să schimbe în cadrul discuțiilor de zilele acestea?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Vom vedea. Eu mă număr printre cei care speră să se ajungă la un acord, măcar la un acord de ieșire ordonată a Marii Britanii, ca să încercăm pe urmă alți pași. Toată lumea speră ca negocierile să reintre într-un ritm care permite un progres.

Jurnalist: S-a convenit asupra prelungirii termenului?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Nu. Nu s-a convenit. Este o opțiune, sigur, deocamdată teoretică, nu am luat-o în discuție, nu am convenit un nou summit, ci dorim să se continue negocierile așa cum au început și, la un moment dat, au funcționat chiar bine lucrurile.

Jurnalist: Pe temele de astăzi ale Summitului privind migrația, care este poziția României?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Migrația, securitatea internă, politica externă sunt temele din această dimineață. Aici nu apar noutăți, practic formalizăm discuțiile de la Summitul de la Salzburg, care s-au concentrat mai degrabă pe teme uzuale. Nu au fost contradicții, ne-am înțeles atunci și, cum am spus, vom formaliza o colaborare mai strânsă, pe cât posibil o legislație care permite eliminarea conținuturilor teroriste din internet, colaborare mai strânsă în chestiuni de protecție civilă. La politică externă, sigur, sper cel puțin eu, să abordăm chestiuni de extindere, chestiuni de sancțiuni, dar nu prevăd evoluții deosebit de importante. În final, la dejunul de lucru, vom avea o discuție de tip Euro summit, în format extins, cu participarea tuturor, și a noastră, ceea ce e foarte bine. Evident, voi sublinia că România dorește să între în zona Euro, dorește o abordare serioasă, sustenabilă și aceste lucruri vor fi consemnate.

Jurnalist: Sunteți optimist cu privire la reușita țării noastre la a intra în Zona Euro?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Fără îndoială, trebuie să facem diferența între rezultatele concrete pe care le avem acum și care se lasă așteptate. Deci, nu suntem într-o perioadă în care intrarea în Zona Euro este iminentă, dar este un obiectiv foarte important al României și se va realiza. Nu se va realiza foarte curând, fiindcă lucrurile se mișcă încet la noi.

Jurnalist: Cum comentați faptul că în recentul Eurobarometru în România, la două luni înainte de preluare Președinției, percepția românilor privind apartenența la Uniunea Europeană cunoaște un trend descendent și o susținere în declin de la 59% la 49%?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Asta nu este o veste bună, dar cum știm, aprecierea unei națiuni asupra problemelor europene ține, de regulă, de problemele interne, mai mult decât de problemele europene și confuzia generală creată de coaliția PSD-ALDE, modul lipsit de transparență în care se legiferează, dezbaterile interminabile pe justiție, unde, de asemenea, PSD-ALDE abordează o conduită total contrară așteptărilor populației și ale partenerilor europeni, toate acestea au dus și la reacții ale partenerilor europeni și întreaga situație, care este nemulțumitoare, probabil a dus la această scădere. În evaluarea mea, este o scădere temporară şi, în măsura în care reușim să ne revenim acasă, să începem să legiferăm transparent, să discutăm unii cu alţii, să abordăm o atitudine de bună guvernare – adică guvernarea să se facă pentru cei guvernaţi, nu împotriva celor guvernați –, atunci cred că şi atitudinea față de Europa va reveni la, zic eu, cote normale de peste 50%.

Jurnalist: Probabil ați văzut Ordonanța de urgență care modifică recent promulgatele Legi ale justiției. În ce măsură credeți că afectează funcționarea DNA și a celorlalte parchete?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Această ordonanță este foarte îngrijorătoare. Aici avem chiar mai multe lucruri de discutat şi n-aș vrea să intru în multe detalii, o să o fac când ajungem cu toții acasă, dar câteva idei merită menționate. Bunăoară, pensionarea magistraților este o chestiune pe care eu am semnalat-o, am solicitat Parlamentului o reluare a discuției, o reevaluare. N-a făcut-o, ca, după aceea, ministrul Justiției să vină fără nicio explicație, netransparent, fără consultări publice, ca să schimbe aceste articole. Dar măcar dacă le-ar fi schimbat, în sensul să fi rezolvat problema, nu a rezolvat nimic, pur și simplu, le-a amânat. S-au introdus, peste noapte, noi condiții pentru procurori, chestiuni care nu au fost discutate în Parlament şi care nu au fost pregătite. Se ignoră avize ale CSM. Iată de ce am spus că nu se legiferează corect. Lumea se așteaptă, şi pe bună dreptate, ca legiferarea să se facă într-un mod transparent, după consultări şi, sigur, ținând cont şi de opiniile sistemului. Or, se vede că această coaliţie PSD-ALDE şi Guvernul lor nu doresc să legifereze nici transparent, nici să se consulte cu partenerii. Nu este calea bună, nu este calea care va duce la pace socială şi nici măcar nu va rezolva problemele din Justiție.

Jurnalist: Vă așteptați sau chiar îi cereți Avocatului Poporului să conteste la Curtea Constituțională această Ordonanță? Aveți motive să credeți că sunt elemente de neconstituționalitate acolo? De exemplu, referitor la eventuala retroactivitate…

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Acum, nicio lege nu este retroactivă și nicio ordonanță de urgență, dar știm că deja sunt solicitări la Avocatul Poporului pentru a sesiza Curtea Constituţională şi, cum aceste solicitări au venit din sistem, eu voi aștepta evoluțiile în continuare și, după aceea, vom putea să intrăm mai mult în detalii.

Jurnalist: În privința numirii la șefia DNA, veți accepta propunerea venită din partea ministrului Justiției, respectiv numirea Adinei Florea la șefia DNA?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Tot așa, în pregătirea unei discuții pe care o vom face acasă. România nu poate să facă pași înapoi în lupta anticorupție. Este inadmisibil și nu voi accepta niciodată așa ceva! Ne dorim, îmi doresc o luptă anticorupție serioasă. Pentru asta, DNA are nevoie în frunte de o persoană independentă, o persoana hotărâtă să-și asume această luptă dificilă, grea, dar o luptă dreaptă. Nu este posibil să facem pași înapoi în lupta anticorupție, unde România ajunsese să fie dată exemplu pozitiv. Este clar că aici apar, de asemenea, probleme grave în felul cum se aplică procedurile. Avem un aviz negativ de la CSM, aviz care conține câteva lucruri care trebuie să ne dea foarte, foarte mult de gândit. Chestiunea mă preocupă si voi face declarații pe această chestiune când ne întoarcem în țară. Iar până atunci, am solicitat departamentului de resort să verifice legalitatea acestei propuneri, după care putem să vorbim mai mult, Dar, încă o dată, nu voi accepta nimic ce reprezintă un pas înapoi în lupta anticorupție din România.

Jurnalist: Și din punctul dumneavoastră de vedere, o eventuală numire a Adinei Florea ar reprezenta un pas în spate? Ați apucat să vorbiți, o cunoașteți, ce părere v-ați făcut despre ea?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Nu cunosc persoana. Nici nu cred că este nevoie acum să cunosc persoana. Voi studia documentele înaintate pentru nominalizare, după care o să vorbim acasă mai multe. Mulțumesc! O zi bună! „