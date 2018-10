Noi examinari pentru obtinerea certificatelor de radioamator si de operator radio in serviciul mobil terestru

147961 – 03102018 – Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) prin Directiile sale Regionale din Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis organizeaza, in perioada 5 – 31 octombrie 2018, sesiuni de examinare pentru obtinerea certificatelor de radioamator si certificatelor de operator radio in serviciul mobil terestru.

Certificatul de operator radio

Persoanele care opereaza statii de radiocomunicatii din cadrul companiilor care detin sau exploateaza retele de radiocomunicatii mobile terestre trebuie sa detina un certificat de operator radio. De obicei, aceste companii activeaza in diverse domenii precum industrie, productie, transport si distributie de utilitati publice la nivel national, transporturi, constructii si lucrari publice, agricultura, silvicultura, paza si protectie a vietii si proprietatii private, protectie publica, sanatate publica, servicii de gospodarire comunala etc.

Sesiunile de examinare pentru obtinerea certificatelor de operator radio in serviciul mobil terestru vor avea loc in data de 16 octombrie la Timisoara, 22 – 23 octombrie la Bucuresti, 26 octombrie la Iasi si 31 octombrie la Cluj. Mai multe detalii sunt disponibile aici, pe pagina de Internet a ANCOM dedicata personalului operator al statiilor de radiocomunicatii.

In Romania au fost emise si sunt valabile in prezent 7.659 certificate de operator pentru statiile de radiocomunicatii din serviciul mobil terestru.

Certificatul de radioamator

Radioamatorismul este practicat in principal ca activitate de agrement, dar exista si competitii organizate la nivel local si international. In plus, radioamatorismul ofera posibilitatea dezvoltarii aptitudinilor de utilizare a statiilor de radiocomunicatii, cunoasterii aprofundate a fenomenului de propagare radio in diferite benzi de frecvente, realizarii si testarii de aparatura de radiocomunicatii. Radioamatorii pot contribui uneori, alaturi de institutiile publice de resort, la asigurarea comunicatiilor in situatii de urgenta.

Examenele pentru obtinerea certificatelor de radioamator vor avea loc in data de 5 octombrie la Iasi, 15 – 16 octombrie la Bucuresti, 20 octombrie la Cluj si 23 octombrie la Timisoara.

In Romania exista in prezent 3.579 radioamatori autorizati de catre ANCOM.

Documente necesare

Cei interesati trebuie sa depuna o cerere de inscriere, impreuna cu o copie dupa actul de identitate si o fotografie color recenta, tip pasaport 3×4 cm sau a unei fotografii color transmise in format electronic cu o rezolutie de minim 300 dpi si raport 9:7. In cazul persoanelor care dau examen pentru certificatul de radioamator, fotografia poate fi transmisa si dupa aflarea rezultatului examinarii. Suplimentar, pentru obtinerea certificatului de operator radio in serviciul mobil terestru este necesara dovada absolvirii cursurilor gimnaziale (clasele 5-8).