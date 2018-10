Primaria Capitalei: Rectificare bugetara pentru plata subventiilor la apa calda, caldura si transportul in comun

148318 – 31102018 – Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, in sedinta extraordinara de ieri, proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al Capitalei pe anul 2018.

Primarul general al capitalei, Gabriela Firea: ”Prin proiectul de rectificare bugetara se propune, de fapt, o redistribuire a sumelor aprobate in bugetele institutiilor subordonate, bugetul Municipiului Bucuresti nu se diminueaza si nici nu creste, nici la venituri, nici la cheltuieli. Astfel, se disponibilizeaza o parte din sumele previzionate la inceputul anului bugetar pentru anumite proiecte, sume care, din motive obiective, nu vor mai putea fi cheltuite pana la sfarsitul anului. Subliniez ca nu vor fi taiati bani nici de la capitolul consolidari, asa cum s-a afirmat in mod fals in spatiul public, ci este vorba despre o redistribuire in cadrul creditelor din interiorul executiei bugetare. Concret, avem o suma care nu poate fi cheltuita pana la sfarsitul anului intrucat patru propritari nu si-au dat acordul pentru ca locuintele lor sa poata fi consolidate de catre Compania Municipala Consolidari. Prin urmare, am preferat sa nu blocam acesti bani, ci sa ii alocam pentru achitionarea a 50 de senzori seismici ETNA, cei mai performanti in acest moment, pentru care am primit deja aprobarea din partea Institutului National pentru Fizica Pamantului”.

Prin rectificarea bugetara aprobata, disponibilizarile de credite au fost redistribuite, in principal, pentru plata, pana la sfarsitului anului, a obligatiilor municipiului Bucuresti in ceea ce priveste plata compensatiei la transportul in comun in valoare de 43 milioane euro, dar si pentru finantarea subventiei la apa calda si caldura, precum si plata in avans a gazelor naturale pentru iarna 2018-2019, in valoare de 75 de milioane euro.