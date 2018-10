Punct de vedere al Romsilva referitor la ”investigația” Declic privind ”tăierea ilegală” a unei păduri la Ocolul Silvic Avrig

148166 – 19102018 – În urma publicării ”investigației” Declic ”Cum rămânem fără păduri virgine. Un studiu de caz.”, preluată de mai multe publicații, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva face următoarele precizări:

Lucrările efectuate în pădurea din u.a. 64C, U.P. III Conțu, administrată de Direcția Silvică Sibiu prin Ocolul Silvic Avrig sunt legale și respectă legislația și toate normele silvice în vigoare.

Cu ocazia reamenajării din anul 2012, pentru noul amenajament silvic al Ocolului Silvic Avrig, au fost inventariate toate pădurile cuprinse în Studiul PIN MATRA/2001/018 ”Pădurile virgine din România”, fiind identificate, în conformitate cu Ordinul de Ministru al Mediului și Pădurilor 3397/2012, o suprafață de 93,8 hectare păduri încadrate în categoria ”păduri cvasivirgine”, categoria funcțională 1.5.o, incluse în prezent în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine.

Pădurea din u.a. 64C nu îndeplinea criteriile de încadrare în această categorie, cel de naturalitate, în parcela respectivă fiind efectuate lucrări anterior apariției Ordinului de Ministru al Mediului și Pădurilor 3397/2012, respectiv lucrări de recoltare a produselor accidentale.

Prevederile amenajamentului silvic al Ocolului Silvic Avrig a fost supus procedurii de mediu, Direcția Silvică Sibiu solicitând, în iunie 2013, Consiliului Județean Alba, custodele siturilor comunitare ROSCI0085 și ROSPA0043 Frumoasa, avizarea prevederilor amenajamentului U.P. III Conțu, avizul favorabil al custodelui, nr. 22, fiind transmis Direcției Silvice Sibiu în 11 iunie 2014 de către Consiliul Județean Alba.

De asemenea, Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu a emis, în 22 iulie 2014, Decizia etapei de încadrare numărul 59, prin care se specifică că ”Amenajamentul Ocolului Silvic Avrig, U.P. II Porumbacu, U.P. III Conțu și U.P. IV Sebeș, nu are efect semnificativ asupra mediului, prin urmare nu este necesară efectuarea evaluării de mediu”.

Precizăm că Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a identificat și introdus până în prezent în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine 17.172,76 hectare de pădure aflate în proprietatea statului, adică 84,2% din totalul pădurilor incluse în acest Catalog, dovada implăcării Regiei în protejarea pădurilor virgine din România. Acest proces este continuu, în fiecare an fiind analizate sute de mii de hectare de fond forestier aflat în proprietatea publică a statului.

Lucrările din u.a. 64C, U.P. III Conțu, Ocolul Silvic Avrig sunt legale, respectă prevederile amenajamentului silvic, prevederile Ordinului de Ministru al Mediului și Pădurilor 3397/2012 și sunt avizate de custodele sitului și de autoritățile de mediu.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva respinge acuzațiile de ”opacitate”, toate aceste informații publice putând fi puse la dispoziție ”investigatorilor” dacă le-ar fi solicitat, pentru a prezenta o ”investigație” echilibrată, realizată cu bună credință.

Este regretabil că membrii comunității Declic lansează acuzații publice false, în lipsa documentării, a cunoștințelor din domeniul silvic sau cu rea credință.