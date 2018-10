Taximetriști, vi se pregătește ceva!

148307 – 30102018 – Primaria Municipiului Bucuresti va viza toate autorizatiile taximetristilor independenti pana la inceputul lunii decembrie, conform Legii taximetriei

Reprezentantii Primariei Municipiului Bucuresti s-au intalnit ieri, 29 octombrie, cu reprezentantii taximetristilor independenti pentru a discuta despre situatia celor aproximativ 300 de autorizatii expirate.

In cadrul intalnirii, s-a stabilit urgentarea procedurii de vizare a autorizatiilor de taxi pentru operatorii care au dosarele complete, astfel incat toti cei care au depus documentele necesare sa primeasca, pana la inceputul lunii decembrie, autorizatiile vizate conform Legii taximetriei 38/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, dar si in conformitate cu HCGMB 178/2008 privind aprobarea regulamentului-cadru, a caietului de sarcini si a contractului de atribuire in gestiune delegata pentru organizarea si executarea serviciului public de transport local in regim de taxi.

Primaria Municipiului Bucuresti a transmis deja notificari catre o parte din cei care au depus dosare incomplete, urmand ca aceastea sa fie completate cat mai repede in vederea reinnoirii autorizatiilor de taxi, pe o perioada de 5 ani.

De asemenea, in perioada imediat urmatoare, vor fi notificati pentru completarea documentatiei si restul taximetristilor independenti.