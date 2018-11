Primăria Capitalei vrea să cumpere imobile pentru infiintarea unor camine pentru seniori

148432 – 07112018 – Compania Municipală Imobiliara București (CMIB) intenționează să cumpere șase imobile – câte unul în fiecare sector – pentru înființarea Rețelei Metropolitane “Asistență pentru seniori. Respect pentru vârsta a treia”, aprobat prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, la sfârșitul lunii august.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea: ”Asa cum am promis, vom infiinta camine pentru seniori in toate cele sase sectoare ale Capitalei, si, in acest scop, achizitionam imobile in care vor functiona aceste centre de ingrijire a persoanelor varstnice. Caminele vor fi operationalizate, reabilitate si dotate corespunzator, astfel incat seniorii sa beneficieze de cele mai bune conditii. Proiectul va fi derulat prin companiile municipale Imobiliara si Medicala. Masura infiintarii acestor centre este extrem de necesara, mai ales ca, potrivit datelor statistice oferite de INS, anul trecut, in Bucuresti, a fost raportat, la indicatorul persoane cu varsta peste 60 de ani, un procent de aproximativ 22% din totalul populatiei Capitalei. Mai mult decat atat, conform informatiilor Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului de sector, exista un numar de 9520 de persoane varstnice cu dizabilitati, acestea reprezentand grupa cu cel mai inalt risc de dependenta”.

Caietul de sarcini cu toată documentația necesară, precum și condițiile de participare pentru cei care doresc să facă oferte au fost publicate pe site-ul Companiei Municipale Imobiliara București.

Suma totală maximă estimată pe care CMIB inteționează să o plătească pentru toate cele șase clădiri este de 93,1 milioane de lei – TVA inclusă (aprox. 15,5 mil. lei pentru fiecare imobil). Banii pentru derularea acestui proiect au fost alocați de Primăria Capitalei, printr-o Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București (HCGMB 638/26.09.2018). Data limită de depunere a ofertelor la sediul CMIB este 16 noiembrie, ora 13:00.

Pentru a fi selectate și evaluate, imobilele trebuie să aibă obligatoriu unele caracteristici minimale: să fie racordate la rețelele de utilități publice, să fie compuse din minimum subsol, parter și două etaje (cu posibilitatea reamenajării spațiului), suprafața utilă a fiecărei clădiri să fie de cel puțin 2.000 mp, iar fiecare imobil trebuie să aibă un spațiu exterior de relaxare de cel puțin 250 mp, care să permită și amenajarea unei parcări de 30 mp.

Ofertanții pot propune spre achiziție doar clădiri care nu se află pe lista imobilelor expertizate tehnic și încadrate într-una dintre categoriile de risc seismic. De asemenea, oricare dintre imobile trebuie să poată fi vândut imediat ce un ofertant va fi declarat câștigător. În plus, clădirile supuse vânzării nu trebuie să facă obiectul unei succesiuni, revendicări, proceduri judiciare de orice natură sau unui litigiu.